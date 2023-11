Riepilogo, punteggio e vincitore di Alcaraz – Djokovic: semifinali delle ATP Finals di oggi in diretta online

È stata senza dubbio la mia miglior partita del torneo. È arrivato giusto in tempo. Dopo aver trascorso tante ore in campo nelle prime tre partite, non sapevo come mi sarei sentito oggi. Forse non sono stato così bravo nella seconda partita e, soprattutto, nella terza partita del girone. Ma stasera, fin dall’inizio, ho sentito bene la palla e ho giocato la partita nella maniera giusta. Sapevo che sarebbe stato intenso fin dal primo punto. Ha rotto subito le palle. Questo è Carlos, gioca sempre al meglio in queste partite, a partire da un tennis di grande qualità e grande intensità. E devi bilanciare il tutto e cercare di calmare la tempesta, e penso di averlo fatto. Ho servito bene nei momenti importanti e penso che la partita sia cambiata quando il punteggio è diventato 3-4, lui ha sbagliato qualche tiro di rovescio e mi ha dato il servizio. Da quel momento in poi ho giocato un grande tennis. Yannick sta giocando il miglior tennis della sua vita, in questo scenario contro i primi 10 avversari. La partita quella sera era molto combattuta, l’atmosfera era incredibile e ovviamente non mi aspetto niente di meno domani, forse anche di più. Mi sono trovato in questa situazione molte volte. Sono le finali. Sono molto contento di come mi sento e di come gioco, quindi spero di poter giocare la mia migliore partita domani.

Novak Djokovic vincitore di sei finali ATP