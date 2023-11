Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas e Chico Perez è secondo classificato in Formula 1 | Vuoi la Formula 1

È iniziato con molti intoppi e alla fine è stato sorprendente. Max Verstappen Ha preso il Gran Premio di Las Vegas A cui aggiungere la sua 18esima vittoria in questa stagione e la 53esima in carriera, mentre il messicano Sergio Perez Si è classificato terzo nella storia, diventando il secondo classificato mondiale.

Chico ha perso il secondo posto all’ultimo giro del 50esimo pensava e lo ha fatto contro A Charles Leclerc Che non ha mai abbassato le braccia e nelle ultime curve è sceso dalla macchina per lasciare il messicano al terzo posto, che gli ha regalato 15 punti contro i 6 ottenuti. Lewis Hamilton Questo lo separa dal 41° posto a un solo Gran Premio dalla fine.

Avevano percorso appena pochi metri di corsa e in pista era già il caos. Fernando Alonso È andato troppo lungo alla prima curva e ha causato un caos che ha lasciato Chico Perez come uno dei più colpiti, dovendosi fermare, cambiare l’ala anteriore e crollare nelle sue posizioni.

Era il 18esimo giro quando è iniziato il cerchio dei pit stop che è stata la ‘ciliegina sulla torta’ poiché il contatto reciproco tra Hamilton e Piastri in una delle ultime curve del circuito ha causato la foratura delle gomme di entrambi.

La brutta notizia per il pilota inglese della Mercedes è che non è riuscito a rientrare ai box e ha dovuto fare un testacoda completo con una delle gomme praticamente distrutta, così è caduto in posizione ed è finito in fondo alla griglia dopo il 20esimo giro. Mentre Chico Perez ha risalito le posizioni.

Anche Max Verstappen non si è divertito. Con una penalità di 5 secondi per la sua manovra alla prima curva che ha mandato Leclerc fuori pista, il pilota olandese stava per finire le gomme e Leclerc ne ha approfittato per conquistare il primo posto prima che la Red Bull si fermasse ai box. READ Raul Martinez scappa dalla corona europea nell'attacco dell'oro

Il messicano ha costruito la sua gara poco a poco, approfittando degli errori che aveva davanti e impostando un ottimo ritmo gara fino a portarsi al comando in alcune curve che davano l’impressione che il vicecampione del Mondo fosse molto vicino.

La fortuna ha sorriso al messicano dopo che il suo collega W Russell Stavano lottando per la posizione, si sono toccati e hanno rotto parti delle due auto provocando uno scontro Macchina di sicurezza Ciò ha aperto la finestra a Chico per entrare ai box senza perdere più di una posizione a Leclerc.

Alla ripartenza dopo che la pista era stata liberata, il ferrarista Chico Pérez supera Monaco che, al 32esimo giro, non riesce a reggere la pressione e deve cedere la pole position alla Red Bull n. 11. Il messicano era in testa alla gara a Sin City.

Tuttavia, nonostante il contatto con Russell – anche lui penalizzato di 5 secondi – Max Verstappen è tornato, si era già sbarazzato di Gasly e poi ha divorato Piastri per andare in pole.

Leclerc ha superato Chico Perez e ha riconquistato il primo posto, mentre Verstappen li ha superati entrambi e li ha lasciati indietro con grande facilità e con la straordinaria velocità di cui gode sulla sua Red Bull.

A poco a poco, il messicano ha ripreso il ritmo ed è avanzato fino al secondo posto, riconquistandolo al 43° giro, anche se Monaco non si è arreso e lo ha reso molto nervoso alla fine della gara rimanendo all’interno della zona DRS finché non è stato in grado di farlo. superare il messicano.

Sarà tra una settimana quando Formula 1 La squadra ha un’ottima posizione in vista del Gran Premio di Abu Dhabi, gara che determinerà il quarto posto nel Campionato Piloti e il secondo e quarto posto nel Campionato Costruttori. READ Klopp pensa che Salah rimarrà al Liverpool

“Estremo appassionato di tv. Appassionato di cibo impenitente. Tipico esperto di birra. Amichevole esperto di internet.”