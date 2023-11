Zeballos e Granollers hanno concluso il 2023 come secondi classificati alle finali ATP

ESPNtenis.comLettura: 2 minuti.

Orazio Zeballos E Marcel Granollers (9° e 10° nel Ranking ATP) ha concluso la stagione giocando la Grand Final del torneo Finali ATP a Torino. D’altra parte, Rajeev Ram e Joe Salisbury (11° e 12°) hanno dimostrato il loro status di campioni, vincendo il torneo 6-3, 6-4 dopo un’ora e otto minuti di gioco. L’argentino è entrato nella storia come il primo del suo Paese a qualificarsi per la definizione della categoria.

Zeballos, il primo argentino a raggiungere una finale di doppio delle ATP Finals. Immagini Getty

L’argentino Zeballos e gli spagnoli Granollers sono rimasti imbattuti nella definizione delle ATP Finals con vittorie impressionanti su Santiago Gonzalez e Edouard Roger-Vasselin (2-6, 6-3, 10-7), Ivan Dodig e Austin Krajicek (6-4). , 6-4), Maximo Gonzalez e Andres Molteni (6-3, 6-4), e in semifinale contro Matthew Ebden e Rohan Bopanna (7-5, 6-4).

Come squadra hanno otto titoli: Montreal, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Roma, Madrid, Cincinnati, Halle e, più recentemente, lo Shanghai Masters 1000. Oltre a sette eventi finali, inclusi tre tornei del Grande Slam: gli Stati Uniti del 2019 Open e Wimbledon 2021. -2023. Zeballos ha un totale di 20 campionati e Granollers ne ha 25.

Il britannico Salisbury e il team americano Ram hanno continuato la settimana con le esibizioni di Matthew Ebden e Rohan Bopanna (6-3, 6-4), Neil Skupski e Wesley Kohlhoff (6-3, 3-6, 10-7) e Jason Kuebler. Rinki Hijikata (5-7, 6-1, 10-2), Santiago Gonzalez e Edouard Roger-Vasselin (7-6, 3-6, 10-7) entreranno nella definizione della competizione come squadra per il terzo posto in quel momento .

Nel meta, hanno sconfitto Horacio Zeballos e Marcel Granollers in due set, difendendo con successo il titolo vinto per la prima volta la scorsa stagione. In questo modo, hanno sostituito Henri Kontinen e John Peers come gli ultimi a vincere titoli ATP Finals consecutivi nel 2016-17.

Quest’anno, il duo britannico-americano ha festeggiato insieme quattro dei tredici titoli vinti: Lione, US Open, Vienna e le ATP Finals di Torino. A New York hanno raggiunto il risultato più importante dell’anno, celebrando il terzo titolo consecutivo del Grande Slam della stagione.