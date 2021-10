Nintendo Reboot Zelda Breath of the Wild 2

Due leaker corrispondono a un rumor su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 per Nintendo Switchchi lo garantisce Nintendo non era soddisfatta del lavoro di traduzione provenienti da diverse regioni. Per questo motivo Nintendo ha assunto nuovi traduttori e ha ordinato di rifare il processo di traduzione. Zelda: BOTW 2 Per migliorare la storia e renderla più pertinente all’originale in giapponese.

Secondo la fonte GameOver JesseNintendo ha assunto più traduttori bilingue che parlano giapponese e inglese per aiutare con la localizzazione Zelda: Breath of the Wild 2 in altre regioni. Questi traduttori hanno occupato varie posizioni, comprese posizioni dirigenziali, e uno degli scopi è Riferimenti migliorati ad altre puntate della serie, Inoltre Hyrule Warriors: Age of Disaster.

Secondo il rapporto, le nuove location cercano di iniettare più umorismo nel gioco, ma il motivo principale è che Nintendo Japan pensava semplicemente di poter fare di meglio. “Quello che c’era non trasmetteva il messaggio o il tono trovato nella sceneggiatura giapponese, e probabilmente ha fatto sì che i giocatori non provassero le stesse sensazioni che il direttore del gioco voleva.Era quello che si diceva nel video di GameOver Jesse.

il canale Nintendo Prime Ha difeso su YouTube GameOver Jesse, dicendo che aveva un sistema per identificare fonti attendibili da fonti sbagliate e che aveva segnalato problemi a localizzarlo Zelda: BOTW 2 Ha avuto successo in passato. “La localizzazione di Breath of the wild 2 è terminata mesi faL’ospite ha detto. “Ma sembra che Nintendo Japan non è stata contenta di alcune traduzioni Quando l’hanno recensito“.

Zelda: Breath of the Wild 2 non subirà ritardi su Nintendo Switch.

Vale la pena notare che, sebbene Zelda: Breath of the Wild 2 sia stato trasferito in altre regioni, Questo non dovrebbe influenzare la squadra di gioco principale in GiapponeNon c’è bisogno di ritardare per questo motivo. Aharon Rumors recenti di Zelda: BOTW 2 indica le funzionalità multigiocatore Asincrono, anche se un filtro conferma che questo era Ignorato per problemi di prestazioni.

Un’altra speculazione dei fan la pensa così Nintendo può esplorare la storia d’amore di Link e Zelda, ma come tutte le voci Zelda Bot 2Si consiglia di rimanere scettici fino a quando non si ottengono informazioni ufficiali da Nintendo.