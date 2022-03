Nintendo Switch aggiorna il suo firmware 14.0.0 e aggiunge la creazione di cartelle

Nintendo ha rilasciato la versione 14.0.0 del firmware Nintendo Switch. Come al solito, la console scaricherà automaticamente l’ultimo aggiornamento una volta connessa a Internet, ma è anche possibile verificare la versione corrente e avviare l’aggiornamento nel menu delle impostazioni della console. Questa volta viene fornito con una funzione che molti giocatori chiedono: Crea cartelle, che Nintendo chiama “gruppi”.

Nintendo osserva che “ora puoi creare batch di software per organizzare meglio il tuo catalogo”. L’opzione per creare cartelle semplifica l’organizzazione dei programmi nel modo desiderato: per genere, sviluppatori, epiche o altri criteri. Massimo 100 cartelle, massimo 200 programmi ciascuna. “L’icona che consente l’accesso alla schermata delle opzioni Tutti i programmi viene visualizzata solo se sono stati scaricati almeno 13 programmi nella console”, rileva questo firmware. Potrai assegnare un nome a queste cartelle per selezionare i giochi che hai aggiunto alla raccolta.

Oltre a organizzare per cartelle e le solite patch per ogni aggiornamento, Il firmware aggiunge alcuni miglioramenti all’audio bluetooth. Puoi regolare il volume dei dispositivi audio Bluetooth utilizzando la console Nintendo Switch o utilizzando il controllo del volume su tali dispositivi.

“Il dispositivo audio Bluetooth che stai utilizzando deve supportare AVRCP affinché le modifiche incluse nell’aggiornamento abbiano effetto. Quando utilizzi il controllo del volume su un dispositivo Bluetooth, il volume audio Bluetooth si rifletterà sul controller.” Inoltre, Il volume massimo di uscita audio è stato aumentato per alcuni dispositivi Bluetooth La mia voce. Quando colleghi un dispositivo per la prima volta, inizierà automaticamente a diminuire il volume per proteggere l’udito.

L’ultimo importante aggiornamento del firmware di Nintendo Switch è stato 13.1.0 e mira ad aggiungere compatibilità con Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansioneun abbonamento premium che aggiunge i giochi per Nintendo 64 e Mega Drive al suo catalogo, mentre la 13.0.0 ha, tra le altre funzionalità, opzioni aggiunte relative all’OLED di Nintendo Switch e alla calibrazione del joystick.