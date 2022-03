Questo telefono cellulare 5G a piena potenza costa meno di 300 euro

OPPO Find X3 Lite 5G scende a 291€, con uno schermo a 90Hz, un processore gaming e un brutale carico di 65W. Potrebbe chiedere un po’ di più.

Oppo Non è un marchio famoso come Samsung o XiaomiMa i loro smartphone ne valgono la pena. Questa volta vogliamo parlarvi OPPO Trova X3 Lite 5Gil medio che amiamo per la sua potenza e, soprattutto, perché è una star Sconto oltre 170 euro Sconto su Amazon. Nello specifico, cade a 291€.

Il prezzo originale di questo modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è di 469 euro, quindi il calo di prezzo è notevole. Lo farai con un allungamento Prezioso cellulare 5G con schermo 90 HzProcessore Snapdragon 765GQuattro fotocamere posteriori e una batteria che si ricarica in un batter d’occhio grazie a 65 W. Per meno di 300 euro cosa chiedere di più?

Acquista OPPO Find X3 Lite con uno sconto di oltre 170€

Il design è il primo dettaglio che ci piace dell’OPPO Find X3 Lite 5G. Il modello mostrato è il modello nero, con Ha uno spessore di 7,9 mm e pesa solo 172 grammi. Ciò significa che il dispositivo ha il vantaggio di essere sottile e leggero, in questo modo, molto comodo.

È una buona scelta se vuoi consumare contenuti multimediali con il tuo cellulare, perché prepara un file Schermo Super AMOLED da 6,7 ​​pollici. Se aggiungiamo che la sua decisione CD+ e frequenza di aggiornamento 90 Hz, ci rimane più di un piatto corretto. Questa stessa schermata contiene Lettore di impronte digitaliin modo da poter sbloccare il telefono in modo rapido e semplice.

Il “cervello” di OPPO Find X3 Lite 5G è il processore Qualcomm Snapdragon 765GQuindi la mancanza di potenza non sarà affatto un problema. Potrai svolgere qualsiasi compito, anche giocando a titoli avanzati, senza complicazioni. Inoltre, è anche un ottimo acquisto perché è un cellulare 5G Presto sarà aggiornato a Android 12.

est Smartphone OPPO Si distingue anche nella sua disciplina fotografica, soprattutto per Fotocamera posteriore principale da 64 MP così è Anteriore da 32 MP. Potrai anche scattare fotografie di alta qualità Registrazione video 4K a 30 fotogrammi al secondo.

OPPO Find X3 Lite 5G arriverà a fine giornata senza problemi grazie ad un Batteria da 4300 mAh. La cosa migliore è che è compatibile con Ricarica rapida da 65 W, con il caricabatterie incluso, quindi hai solo bisogno di mezz’ora del tuo tempo per caricarlo completamente. Come puoi vedere, è un file Un cellulare molto integrato in tutte le sezioni Che, in più, al momento ha uno sconto di oltre 170 euro.

