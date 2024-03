No Man's Sky offre finalmente la personalizzazione della nave (tra le altre cose) in Orbital, il nuovo aggiornamento gratuito

Anche se stanno lavorando al loro nuovo gioco, Cooperative Space Exploration Luce, non fuocoa Hello Games non si dimenticano Nessun uomo del cielo Oggi è stato rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge una delle funzionalità più richieste dalla community: Personalizzazione dell'astronave.

In tropicaleAggiornamento 4.6 A Nessun uomo del cieloil sistema che ci permette di modificare l'aspetto della nostra astronave e Crea veicoli completamente personalizzati– Cambiare parti e colori prima di assemblare il dispositivo. Anche l'aspetto delle stazioni spaziali è stato completamente ridisegnato, rendendole più grandi e più distintive dentro e fuori.

Come al solito, c'è un intero elenco di nuove funzionalità in Note sulla patch A Nessun uomo del cielo: Nuove missioni, miglioramenti grafici, modifiche Nei sistemi di reputazione e persino nel sistema che ci permette di smantellare le navi cadute per ottenere parti con cui possiamo assemblare la nostra imbarcazione. Con l'aggiornamento tropicale Anche gli elenchi dei negozi dei commercianti sono stati modificati. L'interfaccia è stata modificata Dal menu principale e ovviamente molti errori sono stati corretti Bug.

Nessun uomo del cielo È disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. In vandalo Puoi leggere la nostra analisi e fare riferimento alla nostra guida.