Non perdonano nemmeno il sarcasmo! Gli sviluppatori abbandonati stanno conducendo un sondaggio per mostrare il gameplay

Dal controverso progetto abbandonato È possibile derivare più letture. Potrebbe essere qualcosa di diverso e questa è solo una fase iniziale da nascondere, BLUE BOX Game Studio non ha paura di nulla e nemmeno le aspettative che hanno generato per se stessi sono andate fuori controllo e il team non sa più cosa farne. Recentemente, La scomparsa delle impronte e la segretezza del presunto gioco Si aspettavano la cancellazione, ma secondo i creatori non è così e vogliono dimostrarlo.

Video: Abbandonato – Anteprima trailer





abbandonato Continua a suscitare polemiche e BLUE BOX promette di sfoggiare il suo gameplay

Ancora una volta in mezzo all’incendio, BLUE BOX ha dovuto recarsi nell’arena dei social network per contrastare la mancanza di informazioni su abbandonato E il Dopo esserti assicurato di non annullare il progettoIl prossimo intento è mostrare uno stile di gioco. Tuttavia, con l’apparente mancanza di impegno nei confronti delle poche parti interessate rimaste, il team ha deciso di condurre un sondaggio su Twitter per determinare se la comunità volesse vedere abbandonato In effetti, il punto è che c’è qualcosa da tenere a mente.

Davvero i vostri voti ci aiutano molto Tanto per fare chiarezza, rivedremo il gameplay ma con alcune limitazioni. Ne parleremo più avanti. Non aspettarti una rappresentazione completa! È ancora in fase di sviluppo e non è pronto, quindi l’introduzione è stata ritardata. Tienilo a mente. – BLUE BOX Game Studios (BBGameStudios) 3 aprile 2022

Tenendo conto che la maggior parte degli utenti dei social network ha convenuto che il gameplay abbandonatoBLUE BOX ha risposto: “I tuoi voti ci aiutano davvero molto! Per essere chiari, mostreremo il gameplay ma con alcune limitazioni. Ne parleremo più avanti. Non aspettarti lo spettacolo completo!” [El proyecto] È ancora in fase di sviluppo e non del tutto pronto, motivo per cui la sua presentazione è stata ritardata. Tienilo a mente.”

Sembra che i prossimi progressi che vedremo da lui abbandonato Potrebbe essere lo stesso o più ridicolo del primo, in quanto si vede una figura maschile che cammina all’interno di una capanna.

Cosa ne pensi? C’è qualcosa al di là di ciò che sappiamo abbandonato O si prepara a diventare uno dei più grandi fallimenti nella storia dei giochi?

Video: Guardare le pause di rabbia abbandonate: un’esperienza in tempo reale

