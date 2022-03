Non trasferirsi da Newcastle o United, Italia

Sembra che il Newcastle stia lentamente alzando la testa in Premier League, con buone notizie in arrivo al Macbeth dopo un inizio di stagione negativo in termini di risultati. In primo luogo, è stato certificato l’acquisto del club, che è andato nelle mani Poi Salman È diventato il club più ricco del calcio e i trasferimenti che Shake ha effettuato a gennaio dopo aver assunto Eddie Howe in panchina e (Chris Wood, Bruno Guimaraes o Trippier, ecc.) Le gazze sembrano essere finite con una brutta notizia e il futuro del club si vede con più certezza.

Una delle emozioni che la Serie A vivrà quest’anno in quel futuro sembrava essere, Victor Oshiman. L’attaccante nigeriano del Napoli Calcio impressiona. Ad oggi ha contribuito con 17 gol per la sua squadra (13 gol e 4 assist) nelle 24 partite giocate nel torneo, ma si è sbloccato. Espresso giornalieroSalman dovrà aspettare almeno un anno dopo aver collegato l’attacco al Newcastle, perché questa informazione mediatica promette Il portiere sarà nella squadra napoletana per un altro anno.

“Aurelio de Laurentis e Luciano Spallati vanno pazzi per lui e non hanno alcuna intenzione di rimuoverlo”, ha sottolineato il giornalista Mario Quinta Il cielo è il limite in ItaliaCos’altro: “L’ex giocatore del Lily ha conquistato figure importanti in Campania. È bello e non c’è alcuna pressione per andarsene”, ha proseguito il giornalista italiano. Victor Oshiman è arrivato a Napoli nell’estate del 2020 dopo aver pagato மில்லியன் 74 milioni al club italiano.

Il Uomo UDT Ha anche testato la sua possibile firma Dovrebbe fornire una possibile evacuazione quest’estate Cristiano RonaldoMa come a Newcastle, la porta sembra essere stata sbattuta. Le ottime prestazioni del giocatore nigeriano hanno aiutato il Napoli ad essere la capolista della Serie A per gran parte della stagione, oggi al secondo posto con 60, a soli 3 punti dal primo posto occupato dall’AC. Il Milan, con 63 punti, ha ancora 9 giorni per giocare. La lotta per lo scudetto è molto interessante.