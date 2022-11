Notizie FC Barcellona | Due lati del Barcellona

Mentre la squadra di Xavi ha subito solo quattro gol in campionato, ha lasciato la Champions League dopo aver subito 12 gol

Il blaugrana è la squadra con il punteggio più basso tra tutti i maggiori campionati europei

Dopo la partita insignificante contro il Viktoria Plzen in Champions League, Xavi Hernandez è stato in chiaro mentre analizzava il confronto. Soddisfatto per il modo in cui la sua squadra ha giocato in attacco, ha criticato le numerose occasioni concesse all’avversario e le due reti subite da Inaki Peña, che ne ha parate parecchie.

Nonostante la partita non fosse importante ai fini della classifica e la tensione non fosse dovuta agli altri confronti, la verità è che la fragilità difensiva mostrata dal Barcellona a Plzen è stata costante per tutta la Champions League e uno dei motivi della loro eliminazione nella prima. Il palcoscenico, una debolezza che contrasta con la forza dei blaugrana in campionato.

Il Barcellona ha subito gol in tutte e sei le partite europee. Un totale di dodici. Tre del Viktoria Plzen, cinque del Bayern e quattro dell’Inter. In media vengono subiti due gol a partita. troppo.

L’esatto opposto è la situazione della difesa del Barcellona in campionato. La squadra blaugrana ha giocato 12 partite nel campionato locale e ha subito solo quattro gol, dopo aver mantenuto la porta inviolata dieci.. Ter Stegen ha ricevuto un gol dalla Real Sociedad segnato da Isaac e tre nelle classiche contro il Real Madrid da Benzema, Fede Valverde e Rodrygo dal dischetto. Questo fatto è un record per un portiere tedesco, poiché il portiere non ha mai mantenuto la porta inviolata in dieci delle sue prime dodici partite di campionato..

Meglio

Il Barcellona è di gran lunga la squadra meno sconfitta del campionato, con solo quattro gol subiti. Quattro gol in trasferta sono Betis e Villarreal, che ne hanno subiti otto. Ma questo è che il Barcellona è anche la migliore squadra di difesa per i maggiori campionati europei. Mentre la squadra di Xavi ha subito solo quattro gol in 12 partite, la Juventus in Italia ha subito sette gol in dodici. Il Newcastle è la squadra meno ricevuta in Inghilterra con dieci gol in tredici partite. Nel campionato tedesco è stato il capitano a sorpresa, Unión de Berlín, con nove gol in dodici partite, e questo onore è condiviso da Lens e Paris Saint-Germain nel campionato francese, avendo subito otto gol in tredici partite.