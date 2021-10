Novità su Netflix 2022/2023: la sesta stagione di “Elite” e una nuova serie dal creatore di “Patria” – Notizie sulla serie

La seconda puntata di ‘Elite.’ I racconti si sono concentrati sul periodo natalizio per gli studenti di Las Encinas.

Il 2021 sta per finire, quindi dovrà esserlo Preparati per quello che verrà nel 2022/2023 e Netflix Lo sa molto bene, avendo realizzato diversi nuovi film, serie e documentari per i prossimi anni.

La cosa più incredibile è rinnovo elite per la stagione 6, Inoltre La seconda puntata della sua presentazione L’élite: racconti Ma questa volta si è concentrata sul periodo natalizio per gli studenti di Las Encinas.

Il primo episodio verrà mostrato per la prima volta 15 dicembre Con Philip (Paul Grinch), Kai (Georgina Amoros) e Philippe. E il secondo il 20 dicembre, con Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso), e il terzo e ultimo con Patrick (Manu Rios).

Netflix Immagine della seconda stagione di “Elite: Short Stories”



Per quanto riguarda i nuovi progetti annunciati, nel campo dei serial SilenzioSerie thriller dal creatore patria, Aitor Jabilundo, di cui si sa poco; Un film commedia chiamato faccina, adattato dalla commedia Guillem Clua.

Per quanto riguarda i documentari, ma questa volta non dobbiamo aspettare molto: c’è una serie di documentari sul caso Marta de Castillo dal titolo Dov’è Marta?, diretto da Paula Kons e sarà presentato in anteprima su Netflix il 5 novembre, analizzando uno dei casi criminali più bizzarri della Spagna.

Al cinema, Netflix si prepara InvestireScritto e diretto da Patxi Amezcua e interpretato da Isak Fériz e Iria del Río. Le riprese del film iniziano il 28 ottobre a Gijón e iniziano il primo giorno di Alarm, quando gli ispettori vengono chiamati in una piccola città mineraria delle Asturie dove è stata arrestata una giovane donna, lasciata morta da mesi.

Ha anche dato il via libera a Luogo inesistente Film diretto da Albert Pinto e interpretato da Anna Castillo. La storia ruota attorno a Nada, una giovane donna incinta che fugge da un paese in guerra a bordo di un container. Ma a metà del viaggio, una violenta tempesta ha gettato in mare il container. In mezzo al nulla, dovrai sopravvivere e salvare la ragazza.

Premiere in arrivo su NETFLIX

Come confermato La terza e ultima stagione di Valeria Accanto al cast alto nel cielo, serie adattata dal film Daniel Calbarsoro: Luis Tosar, Asia Ortega, Alvaro Rico o Carmen Sanchez sono alcuni dei nomi che sono stati annunciati.

In secondo luogo, Melina Smit sarà la protagonista ragazza delle nevi, la tanto attesa serie dell’omonimo romanzo di Javier Castilla, che trasformerà New York in Malaga e la Parata del Ringraziamento della Parata dei Tre Re.

Netflix Carmen Macchi e Quim Gutierrez in “Amore di mamma”



cross off da cieco di Sandra Bullock gruppo a Barcellona Ha già anche un cast. Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Shuberth, Patrick Criado, Celia Frigero, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner, Lola Dueñas e Leonardo Sparaglia.

Ha anche pubblicato il tanto atteso trailer di attraverso la mia finestrae Il film è basato sul romanzo di Ariana Godoy e l’uscita è prevista 4 febbraio prossimo. Puoi vederlo sotto:

E concludiamo con le prime foto di l’amore della madreLa commedia è diretta da Paco Caballero e interpretata da Carmen Macchi e Kim Gutierrez. La prima è prevista per la primavera del 2022 e il cast sarà completato da Yolanda Ramos e Justina Bustos.