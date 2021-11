NTV: uno spazio accompagna la nostra gente – Juventud Rebeldi

Responsabilità, senso di appartenenza e ampio impegno definiscono il lavoro che svolge Bollettino televisivo nazionale (NTTV) nei primi 60 anni della sua esistenza. Per celebrare la data, i suoi protagonisti si sono incontrati questo martedì in un atto che si è rivelato più accattivante di quanto non fosse ufficialmente, a causa della riunione di colleghi che non si vedevano da mesi a causa della pandemia.

Il luogo prescelto è stato il Monumento a Jose Martí nella capitale e l’evento era adatto a intrattenere professionisti che hanno avuto un lavoro degno nello sviluppo di uno spazio che, dalla sua prima messa in onda, il 2 novembre 1961, ha accompagnato la vita cittadina ed è riuscito a raccogliere circa cinque milioni di telespettatori.

Adrian Fonseca Quesada, Direttore del Sistema Informativo della Televisione Cubana, ha sottolineato che “sarebbe difficile trovare un processo politico, economico, culturale o sociale a Cuba che non sia stato catturato dalle nostre telecamere e microfoni e trasmesso da centinaia di validi professionisti che hanno vissuto per questo spazio e hanno lasciato il segno come parte della storia collettiva.

Pertanto, non sono mancate le onorificenze per Eugenio Pantoja Almenares e José Luis Oviedo Ruiz, che hanno ricevuto l’Ordine di Raúl Gómez García – la più alta onorificenza assegnata dall’Unione Nazionale della Cultura – e Héctor José Ochoa Carrillo e Nestor Bernardo Santamarina Pérez sono stati onorato con la qualità dei fondatori dello spazio televisivo.

Il Premio Piccolo Schermo è stato assegnato alle giornaliste Irma Caceres e Paola Pina, nonché all’eccezionale reporter, conduttore televisivo e presentatore Froilan Arencipia. L’emittente che sarà sempre ricordata da Manolo Ortega ha ricevuto, dopo la sua morte, il francobollo del 70° anniversario della televisione cubana. Questo riconoscimento è stato dato anche ad altri professionisti della televisione.

Noticiero ha ricevuto francobolli commemorativi per la fondazione delle Forze Armate Rivoluzionarie, del Ministero dell’Interno e del Centro Operaio Cubano, il Premio Dignità assegnato in via eccezionale dalla Federazione dei Giornalisti Cubani, tra gli altri premi. da altre istituzioni.