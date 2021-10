Nuovi e interessanti dettagli per GTA 6 sono stati rivelati grazie a una presentazione funzionante di Rockstar

I leak sulla sesta puntata di Grand Theft Auto non si fermano. Ovviamente, il torrente di commenti e notizie che spuntano costantemente ha portato Rockstar Games a mettere a tacere il nome di questo gioco tanto atteso nei commenti di YouTube. Indubbiamente, voler sapere di cosa si occuperà il gioco in modo formale e quando potremo giocarci è incredibile, e quindi, sotto forma di una possibile piccola progressione, Una demo funzionante di Rockstar doveva rivelare alcuni nuovi entusiasmanti dettagli su GTA 6, dopo ieri Trapelata la possibile data di annuncio di Grand Theft Auto 6.

Anche se qualche mese fa avrebbe potuto già darci un’offerta di lavoro Informazioni sulla modalità di gioco, ma questa volta abbiamo trovato un altro dettaglio molto interessante su GTA 6. Access ha detto Offerta di lavoro inviata da Rockstar New England cercando Artista VFX, vietato, ma utilizzato da reddit È riuscito a svelarci tutto il contenuto di questo, fornendoci così i presunti nuovi dettagli di GTA 6.

Gli effetti visivi aiutano a immergere il giocatore in un mondo credibile, dall’uso di effetti ambientali di cose come insetti intorno al giocatore e pioggia che cade dagli edifici a eventi di distruzione su larga scala come i grattacieli che si schiantano al suolo.

Questi dettagli possono adattarsi perfettamente a Si dice che città come Vice City o Florida, ma ovviamente questa informazione va presa per quello che è, perché fino a quando l’azienda americana non rivelerà i primi dettagli di GTA 6, nulla sarà ufficiale. Tuttavia, il fatto che i fan stiano cercando indizi sugli annunci di lavoro è una grande indicazione che l’entusiasmo per questo titolo ha raggiunto livelli senza precedenti.