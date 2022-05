Nuovi mobili da bagno di Lidl con spazio di archiviazione variabile: 49,99 €

Notizie correlate

Catena di supermercati tedesca Lidl Combatte da tempo altri colossi alimentari con prezzi molto competitivi e varietà di prodotti. Ma la sua posizione di mercato non si limita ai prodotti commestibili, osa sfidare il colosso svedese Ikea con la campionatura di mobili. come esempio Il Scrivanie, armadi e mensole per la cameraper me Basi per TV o per Mobili adattati all’altezza del cliente.

Se qualche giorno fa vi avevamo segnalato il nuovo materasso pieghevole venduto dalla catena di supermercati, oggi Lidl ci sorprende con un nuovo mobile alto per il bagno ad un prezzo modico che è 49,99 euro.

L’armadio presenta un design moderno con una fessura Grande capacità di archiviazionefinitura simil rovere opaco di alta qualità, ante installabili su entrambi i lati, maniglie in metallo e spazio di archiviazione variabile grazie ai ripiani interni regolabili in altezza.

Il nuovo mobiletto alto del bagno di Lidl.



È largo 32 cm, alto 180 cm e profondo 28 cm e pesa 23,5 kg. armadio fatto diTruciolare e bordi rivestiti con resina melaminica e carta melaminica. lui pResistente ai graffi e facile da pulire grazie al rivestimento in resina melamminica.

