Odissea nello spazio: dal 2024 sarà possibile viaggiare nello spazio in mongolfiera

Il viaggio nello spazio è il sogno di molte persone. Ma, per ora, solo gli astronauti sono stati in grado di raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, molto presto chi se lo può permettere avrà la possibilità di realizzare il proprio sogno grazie al turismo spaziale.

Avventurati a bordo di un gigantesco pallone a idrogeno del diametro di un campo da calcio. Questo è il consiglio dell’azienda Prospettiva spaziale per portare i turisti nello spazio.

La nave che effettuerà i viaggi porterà il nome di NettunoMentre gli otto passeggeri e il pilota inizieranno a salire nel Kennedy Space Center per un periodo di sei ore.

L’elevazione da raggiungere è di poco più di 30 chilometri per garantire la tranquillità di salire e scendere senza perdere le viste mozzafiato.

A bordo ci saranno sedili speciali, connessione WIFI e un telescopio per vedere i punti tra la Terra e lo spazioLa possibilità di organizzare eventi come compleanni o matrimoni e ampie vetrate per godersi il paesaggio.

Nel frattempo, lo sbarco avverrà nell’oceano, dove i passeggeri verranno soccorsi da una nave. I voli dovrebbero iniziare alla fine del 2024, ma sebbene le prenotazioni siano aperte, la prima disponibilità sarà nel 2025. Ha occupato i primi 600 posti.

Ora sì, qualcosa che ti stavi sicuramente chiedendo: qual è il prezzo di questa avventura? Il costo è di $ 125.000 a persona Le prenotazioni vengono effettuate con un deposito rimborsabile di almeno $ 1.000 che può essere pagato in criptovaluta.