Offri loro supporto contro potenziali reclami per violazione del copyright

Lo sviluppo di nuove funzionalità e prodotti relativi all’intelligenza artificiale sembra essere diventato una priorità per Adobe. La società specializzata in soluzioni creative ha annunciato che verrà lanciata Abbonamento mensile In modo che le aziende possano trarre vantaggio dalle loro tecnologie generative.

Secondo BloombergLa proposta avrà il nome di “Adobe Firefly for Enterprise” e offrirà una serie di funzionalità avanzate che non saranno disponibili per i clienti generici. Due delle chiavi sarebbero la protezione contro la violazione del copyright e la possibilità di creare modelli personalizzati.

Adobe offre un abbonamento alla sua tecnologia generativa

Quando un’azienda accede ad Adobe Firefly for Enterprise, i suoi membri saranno in grado di creare contenuti attraverso gli strumenti generativi esistenti in diverse applicazioni. Da Adobe Firefly e Adobe Express, disponibili tramite browser, ad Adobe Photoshop e Adobe Illustrator dalla suite Adobe Creative Cloud.

Da quando Adobe ha deciso di entrare nella gara dell’IA generativa, ha affermato che i suoi modelli sono stati creati “responsabilmente”. Tutto sembra indicare che l’azienda vuole evitare di essere coinvolta in controversie sul copyright e rimanere nell’epicentro delle cause per violazione della proprietà intellettuale, che è un argomento caldo nel settore.

Ricorda che molte applicazioni generative popolari, come DALL E di OpenAI, funzionano con immagini protette da copyright. Adobe ha deciso di coprirsi il sedere. Come? La firma garantisce che Firefly funzioni con esso Sblocca i contenuti con licenzacontenuti di dominio pubblico e contenuti il ​​cui copyright è scaduto.

In Adobe, sono così sicuri di ciò che garantiscono che i loro strumenti “non creano contenuti basati sulla proprietà intellettuale o sui marchi di altre persone”. Anche se qualcuno accusa uno dei suoi utenti di violazione del copyright, Ashley Steele, presidente di Adobe Creative Cloud, afferma che la società afferma che presenterà una risposta legale in tribunale e si farà carico dei costi di una causa.

Questa nuova proposta professionale, The Verge spiegaConsentirà inoltre alle aziende di utilizzare la tecnologia Adobe per la formazione Modello personalizzato e su misura. È un’alternativa che mira a sfruttare tutti quei pezzi che erano stati precedentemente progettati per alimentare questo nuovo strumento di intelligenza artificiale.

Va notato che il prezzo di Adobe Firefly per un abbonamento aziendale non è stato ancora determinato, anche se varierà in base alle esigenze di ciascuna azienda. D’altra parte, non è stata annunciata nemmeno la data di rilascio, anche se questa proposta dovrebbe essere rilasciata dopo che Adobe Firefly lascerà la beta.

