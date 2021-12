Oroscopo per sabato 18 dicembre 2021, controlla il tuo oroscopo | Società | rivista

Controlla il tuo oroscopo oggi per tutti i segni dello zodiaco.

Se sei nato oggi:

È perfetto e pratico. Hai il potere di far funzionare le tue idee innovative. Puoi avere molto successo nella recitazione, nella musica, nelle lettere, nella scienza, nella scultura e nella pittura. Il suo lavoro è generalmente caratterizzato da un’aspirazione al mondo degli affari, ma si sente più a suo agio nelle arti. Impara a fidarti del tuo grande intuito.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Metti tutta la tua energia per raggiungere le tue ambizioni di carriera. Le tue aspirazioni devono essere realistiche. successo in amore. maggiore comprensione.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Una discussione importante potrebbe allontanarti da un amico. La tua posizione sarà molto rigida. Forse avrebbe dovuto ascoltare con più attenzione.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno)

Il modo migliore per raggiungere la felicità è soddisfare i desideri del tuo partner. Non essere testardo. In serata divertenti attività con amici e familiari.

Cancro (22 giugno – 23 luglio)

Sarà difficile per te concentrarti. Una tendenza a diventare eccessivamente ansiosa può ridurre la tua efficacia. Mantieni il profilo di notte.

Leone (24 luglio – 23 agosto)

Passerà la mattinata a dedicarsi felicemente agli affari interni. Più tardi ti godrai la vita sociale con gli amici. Buone possibilità su un aereo romantico.

Vergine (24 agosto – 23 settembre)

Entrerai in una riunione in cui non tutti ti accontenteranno. Tieni d’occhio i tuoi superiori. Di notte, scegli Privacy.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre)

I tuoi amici e i tuoi cari richiederanno più attenzione da parte tua. Metti da parte le preoccupazioni lavorative e pianifica una serata speciale.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre)

Anche se avrai più lavoro di quanto desideri, sarai in grado di finire tutto con successo. Presto opportunità finanziarie. Sfruttalo al meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Avrai bisogno di un’attività ricreativa che ti stimoli mentalmente. Grande creatività, ma sarà difficile farsi aiutare dagli altri.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Potresti sentirti bloccato nei tuoi sforzi creativi. Una serata tranquilla a casa con una cena romantica a lume di candela sarebbe la cosa migliore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non sarà facile trovare soluzioni ai problemi monetari, ma in termini sociali il momento è buono. Accetta gli inviti perché ti aiuteranno nel lavoro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il tuo intuito ti darà idee per la tua attività ma non sarebbe il momento migliore per condividerle con gli altri. Devi stare attento con i tuoi dolci. (e)