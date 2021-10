Otto domande e risposte sulla crisi energetica | mercati

La Spagna, l’Europa e il mondo in generale stanno aspettando l’evoluzione dei prezzi del petrolio e del gas e dei diritti di emissione di anidride carbonica. Il suo rapido aumento dei prezzi sta frenando la ripresa dell’economia globale dopo la pandemia.

Le ramificazioni di questi aumenti dei prezzi hanno tutti i tipi di ramificazioni: il loro impatto sul costo dell’elettricità, l’aumento dell’inflazione, la politica monetaria delle banche centrali o le decisioni di investimento per proteggere i portafogli o l’equilibrio delle attività. .

La crisi energetica è l’argomento principale delle conversazioni globali, ma resta da vedere se il suo impatto è temporaneo o se finirà per avere ripercussioni nei prossimi anni. Per ora, l’inverno dovrebbe essere rigido.

Perché il costo dell’elettricità è così alto?

L’aumento del prezzo dell’energia elettrica è condizionato da tre fattori. il primo , Aumento del costo delle emissioni di anidride carbonicaChe è triplicato di prezzo. L’inasprimento degli obiettivi climatici dell’Unione europea è la ragione di questo aumento dei prezzi. Vuoi porre fine alle energie inquinanti più velocemente e il risultato diretto è che i diritti di inquinamento sono più costosi. In secondo luogo, l’elettricità è salita alle stelle a causa dell’aumento del costo del gas naturale, che è uno dei combustibili fossili più comunemente usati per sostituire il carbone, ed è più inquinante. Infine, l’energia elettrica è in aumento a causa dell’aumento della domanda dovuto alla forte riapertura dell’economia globale.

Il prezzo delle materie prime continuerà a salire?

Sfortunatamente, la maggior parte degli esperti ritiene che il trend rialzista continuerà. Dall’altro, i paesi spingono per garantire l’approvvigionamento di una merce sempre più scarsa. Inoltre, la pandemia ha interrotto alcune trivellazioni e le catene di approvvigionamento sono state interrotte. Mark Dowding, chief investment officer di BlueBay Principal, ritiene che “costi di trasporto più elevati e interruzioni della fornitura manterranno i prezzi alti per almeno altri sei mesi”. Alla Bank of America, si aspettavano che il prezzo del greggio Brent, che ha raggiunto un massimo da tre anni vicino agli 80 dollari, raggiungesse i 100 dollari quest’inverno.

In che modo questi aumenti influenzano l’economia?

Da un punto di vista macroeconomico, l’aumento dei prezzi dell’energia e dell’elettricità significa una diminuzione della competitività. Le aziende costano di più per produrre, quindi devono vendere i loro prodotti a un costo maggiore. Questo effetto aumenta con l’aumentare della dipendenza energetica del Paese. L’aumento dei prezzi del petrolio e del gas sta inducendo gli analisti a rivedere le previsioni di crescita al ribasso per molti paesi. A livello microeconomico, i prezzi dell’energia più elevati indicano un potere d’acquisto inferiore per le famiglie, che devono spendere sempre più denaro per pagare le bollette di elettricità, gas e carburante.

Come influisce sull’inflazione?

I prezzi sono in aumento negli Stati Uniti dal primo trimestre. Inizialmente, il motivo principale era la rottura delle catene di approvvigionamento. Molte fabbriche si sono fermate a causa della pandemia, e con l’economia che riapre e si rivitalizza vigorosamente, sono stati generati colli di bottiglia in molti settori, come i semiconduttori, un fenomeno che è cresciuto e si è sentito molto anche nei costi di spedizione. In primavera, l’impennata dei prezzi di petrolio, gas ed elettricità è entrata nell’equazione. A giugno, l’inflazione statunitense ha superato il 5%, un livello che non si vedeva da 13 anni. In Europa ci è voluto un po’ di più per arrivare, ma i prezzi erano già a settembre Squalificato 3,4% nella zona euro, che non si vedeva dal 2008. E a settembre, in Spagna, sono aumentati del 4%, un aumento senza precedenti dal 2008.

Cosa si può fare per controllare i prezzi?

Tenere sotto controllo l’inflazione è uno dei compiti primari delle banche centrali. La Federal Reserve statunitense (Fed) e la Banca centrale europea (BCE) stanno tenendo d’occhio gli aumenti dei prezzi. La sua prima lettura è stata che si trattava di una situazione temporanea e che i prezzi dell’energia sarebbero tornati alla normalità. Ma dati recenti hanno mostrato che il problema è più grave di quanto sembrava e che quello che inizialmente indicava un aumento per effetto della rapida riapertura dell’economia, potrebbe ora essere un problema più strutturale, legato al processo di transizione energetica verso una più sostenibile sorgenti in cui è immerso il pianeta. Con l’economia in forte crescita e l’inflazione ben al di sopra dell’obiettivo del 2%, la Fed ha già suggerito che inizierà a ridurre i suoi acquisti di debito a novembre e che i tassi potrebbero aumentare già alla fine del 2022. Jerome Powell, presidente della Fed, ha un favore Questi sono i giorni in cui l’inflazione elevata continua più a lungo del previsto.

In che modo questo influirà sugli altri asset?

Il semplice sospetto che l’aumento dell’inflazione stia accelerando il ritiro dei piani di stimolo da parte delle banche centrali ha già portato le obbligazioni europee a registrare il loro più grande aumento dei rendimenti negli ultimi mesi a settembre. Se la Fed e, in misura minore, la Banca centrale europea, riducono il loro programma di acquisto, ci sarà meno domanda di debito sovrano e gli investitori chiederanno un rendimento maggiore per l’acquisto di titoli di stato. Ciò significa che, a poco a poco, i costi di finanziamento delle pubbliche amministrazioni diventeranno più alti, in un momento in cui l’indebitamento è maggiore. Da qui il grande dilemma per la Bce e le altre banche centrali: continuare a stimolare per continuare a sostenere la ripresa o ritirarla per cercare di contenere l’inflazione, non surriscaldando l’economia.

Qual è l’impatto di questo sul mercato azionario?

L’aumento dei prezzi dell’energia, l’inflazione e le incertezze sulle politiche monetarie si aggiungono all’incertezza che gli investitori odiano di più. BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, crede che il mercato azionario sia ancora l’asset più attraente Per investirci adesso, ma devi ammettere che la visione è molto peggiore di quanto non fosse sei mesi fa. L’inflazione è in realtà la preoccupazione numero uno dei gestori patrimoniali, non una potenziale epidemia di pandemia. Gli esperti ricordano anche che i mercati azionari hanno una lunga serie di rialzi. Nella storia dell’S&P 500, solo una volta in più di 70 anni c’è stato un lungo periodo senza cali da massimi superiori al 5%.

Come influisce sulla Cina?

Anche lì soffrono per gli alti prezzi dell’energia, e infatti, hanno dovuto interrompere la produzione da alcune fabbriche. L’aumento dei prezzi del carbone e dell’uranio ha reso i costi di produzione proibitivi. In 21 delle 31 contee, hanno dovuto applicare una sorta di restrizione alla fornitura di energia elettrica.