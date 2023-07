Santander ha raggiunto nel primo semestre un finanziamento di 14.000 milioni di euro per le attività internazionali delle società

Più di 139.000 aziende instradano i loro pagamenti internazionali con il supporto di Santander.

La banca ha recentemente lanciato One Trade Multinationals, una nuova piattaforma di gestione della tesoreria rivolta alle aziende con una presenza internazionale, che fornisce loro una visione unificata delle loro filiali in tutto il mondo.

Madrid, 19 luglio 2023.

Santander ha raggiunto 14.000 milioni di euro nel finanziamento delle attività internazionali delle società spagnole nei primi sei mesi del 2023, una cifra che significa un aumento di quasi 13.400 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il finanziamento all’importazione, gli anticipi all’esportazione, il factoring e le soluzioni di conferma o attesa sono stati i metodi di finanziamento più richiesti da oltre 139.000 aziende che incanalano i loro pagamenti internazionali con il supporto di Santander.

Allo stesso modo, la banca ha continuato a potenziare le capacità digitali delle aziende e ha lanciato lo scorso giugno One Trade Multinationales in Spagna, una nuova piattaforma di gestione della tesoreria rivolta alle aziende con una presenza internazionale, che offre loro una visione unificata delle proprie filiali nel mondo. Il servizio, gestito da PagoNxt, la piattaforma di pagamento globale del gruppo, è accessibile da Santander Online Banking senza la necessità di password aggiuntive e ha un processo di attivazione semplificato che riduce i tempi di implementazione e configurazione.

One Trade Multinationals consente la configurazione centralizzata dei permessi e delle licenze per gli utenti in modo semplice e personalizzato. La società madre ha accesso in tempo reale alle informazioni finanziarie e ai conti delle sue filiali in altre banche del Gruppo Santander nel Regno Unito, Polonia, Portogallo, Brasile, Messico e presto in altri paesi Santander. Nella piattaforma sono integrati anche i conti di altre banche nel resto del mondo, in modo che la visione dell’azienda sia globale e completa.

Va inoltre notato che Santander ha completato la sperimentazione Pay As You Go, in cui è stata attivamente coinvolta con altri due istituti finanziari spagnoli, Iberpay e SWIFT, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo schema Pay As You Go che arriverà a novembre. Questo nuovo sistema consentirà ai pagamenti internazionali in euro, originati in aree geografiche al di fuori dell’Unione Europea, di utilizzare i sistemi di pagamento istantaneo SEPA, migliorando velocità, trasparenza, costo, disponibilità e accessibilità.

Un altro dei servizi più utili per gli uomini d’affari sono le garanzie digitali, destinate a quelle aziende che necessitano di questa garanzia nelle loro operazioni commerciali internazionali, o monitoraggio di merci, pagamenti e incassi internazionali, attraverso le quali le aziende possono conoscere in modo digitale il tracciamento completo delle loro transazioni e identificare i loro vari casi.

Oltre a promuovere gli strumenti di digitalizzazione, Santander supporta le imprese estere per le PMI con specialisti provenienti da centri commerciali internazionali in tutta la Spagna. Un team specializzato per fornire consulenza per progetti costitutivi e di investimento all’estero, dalle soluzioni più semplici a quelle più avanzate, come i processi documentali.