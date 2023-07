Skoda presenta le prime immagini delle nuove Scala e Kamiq

La vita delle case automobilistiche attraversa cicli e il rifornimento del “gabinetto” è inevitabile. Nel 2023 tocca a Skoda aggiornare quasi completamente la propria gammaE ci sono.

Ora che gli aggiornamenti Kodiaq e Superb sono sulla buona strada, sembra che sia così Venne anche il loro turno in Scala e Kamik. I due bestseller del marchio ceco meritano davvero una sostituzione che, secondo le ultime informazioni, è già in corso.

Questo è ciò che Skoda ha annunciato di recente Una piccola serie di grafici che ci permettono di prevedere come sarà Nuove iterazioni di entrambi i modelli, prima di vederli in tutto il loro splendore il 1° agosto.

La continuità come linea principale

Tenendo presente che si tratta di schizzi, e quindi non c’è una connessione completa tra loro e come saranno i modelli reali, questo si può vedere Questo rinnovamento di Scala e Kamiq sarà in corso.

Skoda

La dichiarazione Škoda che li accompagna conferma questo sentimento quando vengono menzionati entrambi Otterrai un restyling con fari, griglia e paraurti ridisegnaticosì come nuove ruote e scritta “SKODA” sul portellone.

Skoda

Un altro aspetto di questa evoluzione (non una rivoluzione) in cui il marchio sottolinea è la tecnologia. Come hanno detto, sia Scala che Kamiq Riceveranno miglioramenti nel loro software e nuovi sistemi che faranno parte della loro attrezzatura standard Che, fino ad ora, è stato riservato ai modelli dei segmenti superiori. Tra poco più di una settimana potremo vedere cosa vogliono dirci su tutto questo.

Skoda