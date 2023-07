Misura l’indice di maturità digitale e AI della tua azienda con questo quiz

In un mondo in continua evoluzione, siamo costretti ad accelerare trasformazione digitalenonché l’effettiva integrazione dell’intelligenza artificiale, che è diventata un fattore chiave per differenziarsi dalla concorrenza o per guidare nuovi mercati.

Vi invitiamo a farloAuto diagnosi Maturità digitale e intelligenza artificiale Per la tua azienda preparato da Incipy, una consulenza per la trasformazione digitale. Questa valutazione ti darà una visione chiara del livello di adattamento e dei progressi della tua organizzazione in questo ambiente digitale in continua evoluzione e, allo stesso tempo, contribuirai a condurre il 7° studio annuale sull’indice di maturità digitale e AI per le aziende in modo che tu possa analizzare te stesso di fronte al mercato.

La tua azienda è pronta per integrare l’IA?

Partecipando a questa autodiagnosi, non solo otterrai preziose informazioni sul momento in cui si trova la tua azienda. Incipy invita tutti i partecipanti a partecipare Prossimo webinar Presenteranno le diverse fasi della maturità digitale 2023-2024 e l’opinione dei maggiori esperti che condivideranno le loro conoscenze su come le tecnologie dirompenti stanno reinventando il business, creando esperienze eccezionali, guidando ambienti di business ad alte prestazioni o sviluppando nuovi modelli di business.

Esegui subito Incipy Digital Maturity e AI Self Diagnosis cliccando Qui.

