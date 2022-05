Il commercio aspetta che la madre torni alla normalità | Finanza | Economia

I commercianti sono in attesa perché due anni dopo, domenica, il festa della mamma, Praticamente, senza alcun vincolo sanitario dovuto all’epidemia.

La questione non è semplice, poiché questa celebrazione è considerata la seconda più importante per il loro business. Quindi si aspettano di aumentare le vendite nei negozi e nei ristoranti Tra il 25% e il 30% rispetto a una tipica domenica.

(Leggere: Quali prodotti saranno serviti di più per la festa della mamma?).

Il presidente della Fenalco, Jaime Alberto Caballe, ha affermato che gli stabilimenti sono pronti a partecipare alle celebrazioni e agli acquisti che tornano senza restrizioni sanitarie che rallentano la dinamica di questo. Data 2020 e 2021.

La Federazione ha condotto un’indagine per misurare lo spirito di acquisto dei colombiani.

Il 32% di quelli consultati Disposto a budget tra $ 50.000 e $ 100.000, mentre il 28% parla di un budget di $ 100, $ 100 e $ 200.000.

Regali preferiti abbigliamento, scarpe e uscire a pranzo sono aumentati rispettivamente del 28% e del 26%. “Un 12% è ancora fedele alla tradizione di regalare fiori; l’11% donerà denaro o buoni; viaggi (10%); Telefoni cellulari o dispositivi elettronici (9%) tra gli altri‘, indica il sondaggio.

In termini di canale di acquisto, è chiaro che la pandemia ha stimolato gli acquisti virtuali. Ora il 17% afferma di aver scelto di sfruttare Internet e le app per effettuare i propri acquisti per questa data. Prima della crisi sanitaria, quella percentuale era appena del 5%.

In ogni caso è preferibile l’acquisto fisico. Secondo un sondaggio di Merchant Guild, Il 50% dei colombiani acquisterà il regalo nei centri commerciali e il 18% nei negozi specializzati.

Sulla questione di dove determinare il regalo perfetto per la madre, la maggior parte dei regali è stata precedentemente consultata con il premiato. Pertanto, otterranno ciò che vogliono, sebbene il “fattore sorpresa” sia diminuito.

La seconda opzione più specifica è Schermo Il sindacato avverte che l’arredamento, l’allestimento delle vetrine e il design degli spazi commerciali sono ancora fattori critici.

Altre direzioni

Tiendeo.com.co, una piattaforma specializzata in offerte e promozioni nel settore della vendita al dettaglio, analizza il movimento economico nel quadro dell’onorare le madri. Senza essere troppo lontano dai calcoli di Fenalco, ha stimato che il costo medio potrebbe essere di $ 165.000.

Secondo i dati, il cioccolato è ancora un dono infallibile, e questo è dimostrato dal ritorno al passato 308% nelle ricerche, Con torte e pasticcini che sono aumentati del 47%.

(Leggere: FedEx sta cercando di portare 1,2 tonnellate di fiori negli Stati Uniti per la festa della mamma.).

Oltre all’interesse ad andare in un ristorante per festeggiare la domenica, c’è stato anche un aumento significativo in varie categorie come moda (45%), sneakers (173%), borse (100%) e abiti (25%) come i preferiti di stile delle mamme nel loro giorno.

Si segnala che questa categoria ha registrato un incremento del 25% rispetto all’anno precedente.

Un’altra categoria di grande interesse è la bellezza (81%), con una domanda di trucco in aumento del 200%, specchi dell’88% e profumi del 67%.



Imprenditori pronti



Gli imprenditori sono pronti a servire i clienti la prossima domenica e si aspettano che le vendite siano importanti per la loro attività.

“Questa data è molto importante per noi perché è il primo anno dalla nostra apertura che celebreremo la festa della mamma in modo del tutto naturale. Per questo abbiamo in programma concerti, oltre a un grande spettacolo di degustazione. Speriamo di ricevere circa 45.000 visitatori quel giorno e aumentare le vendite di almeno il 50% rispetto all’anno precedente.“, conferma Guillermo Gómez, Direttore Generale del Paseo Villa del Río Shopping Center, a sud di Bogotá. Da parte sua, Laura Quintana, Vice President Commercial di Movich Hotels ha commentato: “Ci piace sorprendere i viaggiatori locali e stranieri e altro in una data speciale come la festa della mamma”.

Il CEO ha spiegato che sotto il motto “The Perfect Host”, una celebrazione speciale è stata pianificata in otto hotel del paese “per onorare quella persona così importante per ognuno di noi. In tutta la catena, abbiamo oltre 1.000 cabine, quindi le famiglie, adulti e bambini possono staccare dalla routine e prendersi un weekend di pausa.” Questa settimana è una scusa per festeggiare e sorprendere la mamma nei ristoranti”.

I coltivatori di fiori sono anche eprevisto con le vendite, soprattutto per le attività di esportazione. FedEx Express ha annunciato che prevede di trasportare 1.250.000 chilogrammi di fiori dalla Colombia e dall’Ecuador negli Stati Uniti per la festa della mamma, corrispondente a una crescita di quasi il 35% rispetto allo scorso anno, una tendenza alimentata da un aumento dell’e-commerce.

valigia