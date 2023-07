Responsabilità sociale e azioni di sostenibilità

OXXO È un’azienda messicana di grandi magazzini con una lunga storia di impegno per la responsabilità sociale e la sostenibilità.

L’azienda ha implementato una serie di iniziative in queste aree.

Riduzione delle emissioni di gas serra:

Ha ridotto le emissioni di gas serra del 20% dal 2010, e questo è stato ottenuto attraverso una serie di misure, come l’installazione di pannelli solari nei suoi negozi, il miglioramento delle operazioni di trasporto e l’aumento dell’efficienza energetica delle sue strutture.

Conservazione dell’acqua:

L’azienda ha ridotto il consumo di acqua del 15% dal 2010, e questo è stato ottenuto attraverso una serie di misure, come l’installazione di sistemi di irrigazione efficienti, l’implementazione di programmi di riciclaggio dell’acqua e la riduzione del consumo di acqua nelle sue operazioni di produzione.

Riciclaggio e compostaggio:

Il marchio ricicla il 95% dei suoi rifiuti e composta il 50% dei suoi rifiuti organici. Ciò è stato ottenuto installando programmi di riciclaggio e compostaggio nei suoi negozi.

Supporto comunitario:

Oltre a sostenere la comunità attraverso una serie di programmi come la donazione di cibo e prodotti a enti di beneficenza, la sponsorizzazione di eventi sportivi e culturali e il sostegno all’istruzione e allo sviluppo dei giovani.

Queste sono solo alcune delle azioni che OXXO ha messo in atto per promuovere la responsabilità sociale e la sostenibilità. L’azienda si impegna a migliorare continuamente le sue pratiche e a sviluppare un futuro più sostenibile per il Messico.