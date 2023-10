Inetum lancia un ambizioso piano strategico per diventare la principale azienda tecnologica europea

Inetum, società leader europea di servizi e soluzioni digitali, ha annunciato un nuovo piano strategico per una “crescita ambiziosa”, con una proposta di valore rafforzata per soddisfare le nuove esigenze di business dei suoi clienti.

Questa nuova strategia arriva dopo un decennio di continua crescita, con il lancio di una nuova identità aziendale nel 2021 (ex GFI); La società ha spiegato in un comunicato che collaborerà con un nuovo partner finanziario nel 2022, Bain Capital Private Equity, e con l’arrivo del nuovo presidente e amministratore delegato, Jack Bomrod.

Inetum, nel contesto di accelerare le esigenze di digitalizzazione delle imprese, “apre un nuovo capitolo della sua storia, con l’obiettivo di rafforzare il proprio sostegno alle imprese e agli enti pubblici nella loro trasformazione digitale e raggiungere risultati sostenuti e sostenibili con l’innovazione digitale. Progressi per Tutto.”

Così, da più di 10 anni, il Gruppo Inetum non ha smesso di crescere, spinto da un forte dinamismo di acquisizioni e crescita organica, raggiungendo un fatturato di 2,4 miliardi di euro nel 2022, pari a un tasso di crescita annuo superiore al 12%. È così diventato un gruppo internazionale di 28.000 persone, presente in 27 paesi, con una forte impronta europea: 8° in Francia, 5° in Spagna e 2° in Belgio.

Nuova era

Dopo l’arrivo di Jacques Pomerau alla guida del gruppo nel marzo 2023 e con il sostegno del suo principale azionista, Bain Capital Private Equity, Inetum sta ora entrando in una nuova fase di crescita, sostenuta da cinque pilastri, come sottolinea la società: Rafforzamento Dimensione Un player locale leader in Europa, con un approccio focalizzato sui clienti in base alla densità geografica; Fornire i migliori servizi di trasformazione aziendale, come partner locale preferito per SAP, Salesforce, ServiceNow e Microsoft per aiutare le organizzazioni a innovare e adottare nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale generativa, oltre a garantire prezzi competitivi basati su flessibilità ed efficienza. Essere un Employer Brand in grado di attrarre i migliori talenti e, infine, supportare i propri clienti nella loro responsabilità sociale come azienda B2B2S (“Business to Business to Society”), azienda leader in ambito Environmental, Social and Governance (ESG) nel settore IT settore dei servizi.

“Questo piano strategico ci pone su un percorso ambizioso ed entusiasmante per raggiungere nuova scala e reputazione”, ha spiegato Pomerod, Presidente e CEO di Inetum Group. “Il nostro obiettivo è fare una grande differenza per i nostri clienti, offrendo loro i migliori servizi di trasformazione aziendale e supportandoli nella loro esigenza di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale generativa. “È un’ambizione che offre ai membri del nostro team, sia esistenti che nuovi, l’opportunità di sviluppare la propria carriera, lavorare su progetti entusiasmanti e mantenere le proprie competenze all’avanguardia della tecnologia”, ha affermato.

Il Gruppo Inetum indica inoltre che sta allineando la propria organizzazione e proposte di valore con la sua nuova strategia attorno a quattro linee di business globali: Inetum Consulting, Inetum Technologies, Inetum Solutions e Inetum Software.

A testimonianza, infatti, dell’attuazione di questo immediato impegno strategico, l’azienda ha annunciato anche l’acquisizione di tre importanti società di consulenza francesi specializzate nella trasformazione digitale delle aziende: 47QUAI, VISEO Dynamics e Proceed.

Per saperne di più