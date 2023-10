Possono obbligare le aziende ad accettare pagamenti in contanti – Telemundo 52

Il Consiglio comunale di Los Angeles è un passo avanti verso il divieto di addebito delle sole carte di credito e debito presso le aziende.

Il voto del Consiglio comunale di martedì indirizza l’analista legislativo a collaborare con l’ufficio del procuratore della città per sviluppare una nuova politica.

L’obiettivo è creare una maggiore inclusione, consentendo a tutti – dalle persone a basso reddito senza accesso alle carte di credito agli anziani o ai senzatetto – di partecipare all’economia della città e fare acquisti dove vogliono.

“La maggior parte delle persone non ha conti bancari o carte di credito, e le persone che hanno carte di credito sono stressate”, ha detto un sostenitore della mossa del consiglio alla stazione sorella NBC4.

Secondo un rapporto del 2017 della Federal Deposit Insurance Corporation, il 17% di tutte le famiglie afroamericane e il 14% delle famiglie latine negli Stati Uniti non hanno un conto bancario.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo.

La pandemia ha portato a un’ondata di cashless mentre i rivenditori hanno cercato di fare la loro parte per prevenire le infezioni da coronavirus. Ma altri non hanno utilizzato i contanti per evitare rapine.

Maria Monroy è la direttrice di Maria’s Italian Kitchen in Ventura Boulevard. Rimanere senza contanti è qualcosa che lei e il suo staff stanno prendendo seriamente in considerazione a causa delle rapine che, secondo lei, i senzatetto stanno commettendo nel vicolo dietro l’edificio.

“Stanno cercando di trovare le casseforti, quindi cercano di prenderci i soldi”, ha detto Monroy.

Ma se il Consiglio Comunale andrà avanti con il divieto delle attività senza contanti, non avrà scelta.

“Abbiamo sentimenti contrastanti al riguardo”, ha detto Monroy.

Lauren Logan è la proprietaria di Juvenile Shop, una boutique per bambini situata anch’essa su Ventura Boulevard.

L’attività di Logan esiste da 50 anni. Anche se permette ancora contanti perché vuole accontentare i suoi clienti, vuole essere lei a decidere.

“Non penso che dovrebbero dire se possiamo o non possiamo. Dipende dal datore di lavoro e da cosa ci sentiamo a nostro agio”, ha detto Logan.

Questa storia è apparsa per la prima volta sulla stazione gemella di Telemundo 52, NBCLA Qui Per leggere questa storia in inglese.