Morgan Stanley taglia i dividendi del 16% nel primo trimestre ma aumenta il mercato azionario | Economia

La banca d’affari Morgan Stanley ha mantenuto gli utili per i primi sei mesi dell’anno. L’entità ha registrato un utile netto attribuibile di 5.162 milioni di dollari (4.603 milioni di euro) tra gennaio e giugno 2023, che equivale a un calo del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le banche di investimento sono accusate di declino economico e di una siccità di fusioni e acquisizioni nel mercato. Nonostante il rallentamento, la società ha migliorato le sue prospettive e alla fine della mattinata i suoi titoli sono saliti del 6,80% a Wall Street dopo che il suo CEO, James Gorman, ha annunciato che l’entità intendeva triplicare gli asset in gestione.

L’entità ha spiegato che l’utile netto durante questo periodo è aumentato timidamente, solo dello 0,1%, per raggiungere i 27.974 milioni di dollari (24.867 milioni di euro), secondo i conti pubblicati dalla società questo martedì. Di questa cifra, quelle delle commissioni del risparmio gestito commercioGli investimenti e l’investment banking hanno totalizzato 23.618 milioni di dollari (20.995 milioni di euro), in aumento dell’1%, mentre gli interessi netti trasferiti al gruppo hanno generato proventi per 4.356 milioni di dollari (3.872 milioni di euro), in calo del 3%.

La dotazione di fondi per far fronte alle perdite su crediti è aumentata del 150% durante i primi sei mesi dell’anno a 395 milioni di dollari (351,1 milioni di euro). In effetti, sebbene gli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve – con dieci aumenti consecutivi per portare i tassi al 5,25% a maggio – abbiano aumentato il reddito, le entità hanno dovuto aumentare gli accantonamenti contro il rischio di insolvenza.

Il calo dei profitti va avanti da molto tempo. In particolare, nel 2022, i suoi guadagni sono diminuiti del 27% per l’intero anno, a $ 11.029 milioni. In questo esercizio, nel secondo trimestre, Morgan Stanley ha registrato un utile netto attribuibile di 2.049 milioni di dollari (1.821 milioni di euro), in calo del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo un calo del 7% dell’utile, fino a 13.457 milioni di dollari. (11.962 milioni di euro).

I profitti di Goldman Sachs e Morgan Stanley sono diminuiti a causa dell’investment banking

Il valore del patrimonio gestito è salito a 1.412 trilioni di dollari (1.255 trilioni di euro), in aumento del 4,5%. Nei tre mesi analizzati, la riserva prestiti è diminuita del 31% a 161 milioni di dollari (143,1 milioni di euro). Inoltre, il coefficiente patrimoniale del CET1, che misura attività di alta qualità, è stato del 15,5%, con un aumento annuo di tre decimi.

“La nostra azienda ha ottenuto ottimi risultati in un contesto finanziario difficile”, ha apprezzato James Gorman, presidente e CEO di Morgan Stanley, che ha osservato che il trimestre è iniziato con incertezza macroeconomica e domanda debole, ma si è concluso con un “tono più costruttivo”. annuncio degli amministratori Morgan Stanley ha annunciato un dividendo trimestrale di $ 0,85 (€ 0,76) per titolo e altri 7,5 centesimi (6,7 centesimi), che saranno pagati a partire dal 15 agosto agli azionisti di riferimento alla fine di luglio.

All’apertura del mercato azionario statunitense, la multinazionale finanziaria ha proseguito la sua traiettoria al rialzo, con un rialzo del 6,38%. All’inizio della giornata, le loro azioni erano scambiate a $ 0,87 per azione ea metà mattinata erano intorno a $ 0,90.

Segui tutte le informazioni per Economia E un lavoro In Facebook E Cinguettioo sul nostro sito Il notiziario settimanale