Le minicase, un fenomeno globale, stanno guadagnando popolarità in Spagna grazie a una miscela unica di tradizione e modernità. Queste minuscole case offrono soluzioni ingegnose per spazi limitati e sono disponibili in un’ampia gamma di modelli, come la prefabbricata Piil, che sembra sollevarsi a 4,25 metri da terra, o una decappottabile che può ospitare sei persone e può essere portata ovunque. L’ultima innovazione è Un design che ridefinisce il tradizionale design beduino che contiene pannelli solari E 25 mq.

Con una svolta rivoluzionaria, lo studio Nurgisa Architects sta portando l’architettura nomade a nuovi livelli con la sua ultima creazione: una moderna yurta kazaka convertibile. Un progetto pensato con l’obiettivo di reinterpretare il tradizionale design beduino, per il quale ha guadagnato attenzione Una combinazione unica di funzionalità, sostenibilità e innovazione.

Le tende sono case utilizzate nelle steppe dell’Asia centrale fin dal Medioevo. Riguarda Strutture circolari autoportanti, simili a tendeChe è costituito da un telaio di doghe di legno ad incastro rivestite in feltro di lana o pelle. In questa occasione lo studio di architettura ha dato a questa costruzione un aspetto più moderno e lussuoso, ospitando camere da letto e spazi di lavoro attorno a un perimetro di 25 metri quadrati.

Alimentato ad energia solare

La tiny house di Nurgisa Architects offre un aspetto moderno, simile a una tenda, e presenta un design innovativo che comprende anche una zona centrale che ospita la cucina e il bagno. Sfruttando così al massimo lo spazio interno e adattandosi perfettamente alle esigenze moderne. Ma la cosa più sorprendente è l’esterno della casa. È costituito da listelli curvi di fogli di compensato.

Alcuni settori offrono uno strato polimerico flessibile incorporato con semiconduttori organici, che generano elettricità. Lo studio indica in una dichiarazione che ogni metro quadrato di questa pellicola polimerica elettrica produce 1 kilowatt all’ora e con il contributo aggiuntivo degli elementi telescopici la yurta raggiunge 5,3 kilowatt. accanto a, L’energia generata viene immagazzinata nelle batterieche garantisce l’indipendenza nell’uso degli elettrodomestici.

Architetti Norgesa Omicrono

L’adattabilità è un’altra caratteristica degna di nota, poiché la piccola casa utilizza elementi volumetrici telescopici che evocano l’immagine classica di una yurta. Questo ci permette di adattarci alle zone steppiche, Crea spazi abitativi chiusi o aperti a seconda delle condizioni meteorologiche.

Per ridurre al minimo l’impatto ambientale, il team di progettazione ha incorporato Sistema indipendente di trattamento biologico delle acque reflueE garantire la sostenibilità ambientale. D’altra parte, l’uso di materiali rispettosi dell’ambiente, come il compensato incollato con uno strato di fibra di basalto per le sezioni delle pareti, conferma l’impegno del progetto verso l’efficienza ambientale.

Questo approccio innovativo consente La struttura si integra armoniosamente con l’ambiente circostante, integrando i tradizionali principi beduini con considerazioni ambientali contemporanee. Una casa che fonde perfettamente tradizione e modernità e potrebbe rivoluzionare questo settore.

