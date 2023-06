Peso bollente per Josh Taylor e Tevimo Lopez a New York

Salvatore RodríguezLettura: due minuti.

Taylor e Teofimo hanno attraversato la scala e lotteranno per il titolo Super Lightweight della World Boxing Organization

La temperatura è aumentata ulteriormente venerdì alla festa del peso Josh Taylor E Teofimo Lopezche si svolgerà sabato prossimo nel campionato dei superleggeri a Organizzazione mondiale della boxe davanti a un pubblico tutto esaurito all’Hulu Theatre al Madison Square Garden di New Yorkin una serata di prima classe da distribuire ESPN in tutto il continente americano.

TaylorChi non sale sul ring da 16 mesi, torna a rinnovare le credenziali nella categoria, dopo aver perso lo status di campione indiscusso. Nonostante fosse il favorito, nei suoi ultimi incontri sudava freddo per tenere WBA, WBC, IBF e Organizzazione mondiale della boxe.

Teofimoche ha fatto due apparizioni di successo in Super Lightweight, ha dovuto anche lavorare di più per sconfiggere Sandor Martin, che lo ha mandato al tappeto al secondo turno e lo ha costretto a esporre il tanto diffamato rappresentante dell’Honduras alle Olimpiadi di Rio 2016. Lopez Era già il campione indiscusso dei pesi leggeri, e questa potrebbe essere la salvezza che tanto cercava.

Taylor e Tofimu hanno attraversato la scala e sfideranno il titolo Super Lightweight della World Boxing Organization. Per gentile concessione: Micky Williams | classifica più alta

La trama non è piccola. Taylor Ha raggiunto il peso la prima volta, ma due anni fa ha annunciato che sarebbe andato alla classe dei pesi welter perché non poteva più premiare i pesi welter leggeri, veniva da una presentazione non molto forte ed era senza lavoro da diversi mesi; Tuttavia, sembra Teofimo Ha gettato molta benzina sul fuoco ed è venuto desideroso di strappare la testa all’americano.

Domande sulla forza mentale di Teofimo Non sono minori. I problemi personali e di salute hanno finito per influenzare il suo lavoro professionale, ma sembra che abbia fatto molto bene ed è disposto a chiudere la bocca a se stesso e agli estranei, per quei combattimenti multimilionari che ha sempre sognato.

Ce l’ha anche la bacheca Xander Zayasil giovane portoricano imbattuto che farà il suo debutto questo fine settimana a Porto Rico New York, e che è invitato a diventare un futuro campione del mondo. sarà il tuo avversario Ronald Croce E ovviamente sarà quello di Isla del Encanto a distinguersi come un forte candidato con ambizioni di vittoria.