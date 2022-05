Petrolio avanza per la scarsa offerta in vista della stagione dei viaggi negli Stati Uniti Di Reuters

© Reuters. File foto di un labirinto di oleodotti presso la Strategic Petroleum Reserve a Freeport, Texas, USA. 9 giugno 2016. (Reuters) / Richard Carson



Scritto da Noah Browning

LONDRA (Reuters) – I prezzi del greggio sono aumentati lunedì a causa della domanda di carburante statunitense, delle forniture limitate e della leggera debolezza del dollaro, mentre Shanghai si preparava a riaprire dopo una chiusura di due mesi allarmata da un forte rallentamento della crescita.

Alle 11:09 GMT, i futures sono aumentati di $ 1,49, o 1,32%, a $ 114,04 al barile, mentre i futures statunitensi sono aumentati di $ 1,33, o 1,21%, a $ 111,58, aggiungendosi ai piccoli guadagni della scorsa settimana per entrambi i contratti.

“I prezzi del petrolio sono sostenuti dal fatto che i mercati della benzina rimangono rigidi in un contesto di forte domanda in vista dell’alta stagione dei viaggi negli Stati Uniti”, ha affermato Stephen Innes di SPI Asset Management.

“Le raffinerie sono in posizione di strozzatura per alimentare l’insaziabile sete dei conducenti americani alla pompa”, ha aggiunto.

* La stagione dei viaggi negli Stati Uniti inizia tradizionalmente il fine settimana del Memorial Day a fine maggio e termina il Labor Day a settembre.

* Gli analisti notano che, nonostante i timori che l’aumento dei prezzi del carburante possa frenare la domanda, i dati sul pendolarismo di TomTom (AS:) e Google (NASDAQ:) sono aumentati nelle ultime settimane, suggerendo che ci sono più persone sulle strade in luoghi come gli Stati Uniti.

– La debolezza del dollaro ha anche spinto il petrolio al rialzo perché rende il prezzo di un barile più conveniente per gli acquirenti di altre valute.

* Tuttavia, i guadagni del mercato hanno limitato le preoccupazioni sugli sforzi della Cina per reprimere il COVID-19 con i blocchi, anche se Shanghai ha riaperto il 1 giugno.

