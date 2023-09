L’offerta pubblica iniziale di Alibaba per i prodotti alimentari è stata ritardata a causa…

Bloomberg – Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) ha deciso di rinviare una potenziale offerta pubblica iniziale a Hong Kong per la sua catena di alimentari Freshippo in un contesto di debole fiducia nei confronti dei titoli di consumo, hanno detto fonti a conoscenza della questione.

Dopo i colloqui iniziali per sondare potenziali investitori, il colosso tecnologico cinese ha concluso che era probabile che lo facesse La società potrebbe portare nella quotazione di Freshippo una valutazione di circa 4 miliardi di dollari, una valutazione inferiore alle aspettative iniziali, dicono le fonti. Si tratta di una cifra inferiore ai 6-10 miliardi di dollari a cui la società puntava quando, in vari momenti dello scorso anno, aveva preso in considerazione un round di finanziamento privato.

Il comitato di gestione del capitale di Alibaba, che sta supervisionando lo spin-off della società in espansione, ha recentemente deciso di attendere un mercato più favorevole prima di procedere con l’IPO di Freshippo e darà priorità alla quotazione di altre unità, hanno detto le fonti.

Le azioni di deposito americane di Alibaba sono scese fino all’1,4% nelle contrattazioni di venerdì a New York, raggiungendo il livello intraday più basso in due settimane. Erano in calo dello 0,5% alle 10:05 a New York.

Qualsiasi ritardo potrebbe significare che Alibaba mancherà il suo obiettivo dichiarato di quotarsi in borsa entro maggio 2024. Freshippo potrebbe certamente andare avanti con il suo piano di quotarsi in borsa una volta che l’ambiente di vendita al dettaglio cinese e l’economia in generale inizieranno a riprendersi, il che migliorerebbe la fiducia degli investitori nel settore. , secondo queste persone. La società è pronta a presentare un prospetto preliminare in qualsiasi momento, ha detto una delle persone.

I rappresentanti di Alibaba e Vershibo hanno rifiutato di commentare.

Freshippo offre un’esperienza di supermercato simile al Sam’s Club, incluso un ristorante che offre consegna di cibo in 30 minuti. Offre anche aragoste cotte e crostacei freschi dagli acquari del suo negozio. Il principale marchio di generi alimentari dell’azienda, Hema Xiansheng, è diventato redditizio nel 2022, secondo il sito web dell’azienda, che cita una nota interna del CEO di Hema Hou Yi.

Si prevedeva che l’unità fosse una delle prime di Alibaba a essere quotata in borsa dopo che il colosso tecnologico cinese aveva annunciato a sorpresa lo scorso marzo che avrebbe diviso le sue attività. La divisione cloud, che è una delle sei principali unità create attraverso lo spin-off, sta prendendo in considerazione una raccolta fondi privata da parte di imprese statali cinesi prima della sua quotazione iniziale a Hong Kong. Secondo Bloomberg News.

Fondata nel 2016, Freshippo, con sede a Shanghai, contava più di 270 negozi autogestiti in tutta la Cina alla fine di marzo dello scorso anno, secondo il suo sito web. Facilita la raccolta ordini automatizzata ad alta tecnologia, lo spostamento della merce tramite nastri trasportatori fissati al soffitto del negozio e l’utilizzo di robot per consegnare il cibo ai clienti che cenano.

Con l’assistenza di Jane Zhang.

