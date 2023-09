Senza accesso alla stanza degli “adulti”, così lavorava Steve Jobs, bandito per le sue strane decisioni estetiche

Gli anni ’70 furono uno dei periodi più controversi con le abitudini del cofondatore di Apple

Il più grande vantaggio di lavorare da casa è che puoi scegliere un’uniforme, anche se l’outfit è un pigiama. Non lo consiglio, ma puoi farlo. Tuttavia, quando si lavora in ufficio, vige naturalmente un minimo di etichetta quando si tratta di vestirsi. Fino a Regola non scrittaNon penso che sia positivo per i registi presentarsi con gli abiti di tutti i giorni. Chiedi a Steve Jobs.

Steve Jobs potrebbe non essere stato visto indossare il pigiama, ma il suo periodo in Atari gli ha dato proprio questo Problemi a causa di come funziona. Ci sono diverse testimonianze riflesse nei media su quel periodo della giovinezza di Jobs, una delle quali è Di ISSUU.

“Aveva un’aura speciale attorno a sé”

Il lavoro di Jobs presso Atari non era affatto male. Infatti, all’epoca ricevette un bonus aggiuntivo di 5.000 dollari per aver perfezionato il design dell’interfaccia andare avantiun gioco Atari che fa parte della storia del computer ed è stato rilasciato nel 1976. Probabilmente lo conosci come “Arkanoid”, se hai una certa età.

Il suo supervisore in quegli anni, Stephen Bristow, rivelò un certo dettaglio nella fonte: Steve Jobs Mi è stato vietato di entrare nello stabilimento di produzione perché non indossavo scarpe ma sandali.. “Aveva un’aura speciale intorno a lui”, dice Bristow. Quella stanza è dove lavoravano gli altri ingegneri, dove veniva fatto tutto.

Un divieto così duro era il risultato delle conseguenze derivanti dall’indossare quei sandali e dall’evitare di fare il bagno, una tattica che, sebbene non abbia portato completamente ad Apple, ha portato ad alcune delle sue altre abitudini come mangiare. Tutti coloro che hanno lavorato con lui prima o poi ricordano alcune delle sue idiosincrasie.

La biografia di Jobs, scritta da Walter Isaacson, racconta diverse storie derivanti da queste abitudini: La maggior parte di loro finì per scomparire Mentre il CEO di Apple invecchia.

