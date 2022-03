Bitcoin, Ether e Dogecoin ottengono un breve aumento dopo l’annuncio di Elon Musk

14 marzo 2022 | 9:59

BitcoinE il etere E il Docoin Ricevuto un lotto veloce lunedì successivo Elon Musk Verrà fatto un annuncio sul proprietario dei token digitali su Twitter, nonché un annuncio che non intende venderli.

Bitcoin, che è caduto a 2,9% Prima del tweet di Musk, ha cancellato le perdite per un breve periodo prima di ritirarsi di nuovo. a 9:40. (ora di Città del Messico), la criptovaluta è salita dello 0,20% a $ 39.021,0, secondo i dati di Investing.com.

Da parte sua, il etere escursionismo 23%prima di rinunciare a qualche guadagno. Ora è scambiato in rialzo dello 0,31% a 2574,49 USD; Mentre il guadagno del 3,8% di Dogecoin nell’ultima ora è stato il più grande tra le criptovalute monitorate da CoinGecko.

Ore dopo, secondo Investing.com, è sceso di nuovo dello 0,35% a $ 0,113.600.

Come principio generale, per coloro che cercano consigli su questo argomento, è generalmente meglio possedere cose fisiche come una casa o azioni in società che ritieni siano buoni prodotti, piuttosto che dollari quando l’inflazione è alta.

Possiedo ancora e non venderò Bitcoin, Ethereum o Doge fwiw.

– Elon Musk 14 marzo 2022