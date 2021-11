Pokémon GO: come sconfiggere Arlo, Sierra e Cliff a novembre 2021; migliori contatori

Il Team GO Rocket Tornato questo mese da novembre occupazione Pokemon GO. In occasione della stagione del male e Tappe 15 e 16 a partire dal malinteso feritoLa squadra malvagia torna su Niantic con i nuovi Pokémon Ombra Giovanni, che attualmente ha loggia oscura anche nuovo. Prima di affrontare il grande leader, è necessario raggiungere missile super radarche otteniamo con la sconfitta Arlo, Sierra e Cliff. Questi sono i tuoi migliori contatori Novembre 2021.





Dopo un periodo di assenza, Niantic ha riferito che il Team GO Rocket è tornato fino a nuovo avviso dal 9 novembre. Il grande protagonista di Giovanni, in questo caso (incluso novembre 2021), loggia oscura.

Arlo, Sierra e Cliff, come li troviamo e li sconfiggiamo?

per trovare il Arloe catena montuosa e scogliera La prima cosa che dobbiamo fare è completare le Fasi 15 e 16 dell’indagine A Misunderstood Mischief, temporaneamente attive. Queste fasi sono molto semplici, in quanto sono missioni di base che possiamo completare in breve tempo, ma dobbiamo tenere a mente che prima dobbiamo sconfiggere sei reclute nel Team GO Rocket (sono in Poképaradas), che ci dà un ingrediente misterioso .

Se otteniamo sei di questi componenti, otteniamo missile radar È necessario selezionare uno dei tre leader. per sconfitta Arloe catena montuosa e scogliera Nella stessa fase delle indagini avremo missile super radar E raggiungeremo la fase 15, che ci consente di ordinare Giovanni.





Fase 15 di 16:

Sconfiggi 5 reclute da GO Rocket: Radar Rocket.

Sconfiggi 3 leader del team GO Rocket: 1 Super Radar Rocket.

Sconfiggi Giovanni: 1 Uovo Fortunato.

Ricompense: Incontra Absol, 40 Mega Energia Houndoom; 2 Bacca di Frambo dorata.

Fase 16 di 16:

Ricevi il tuo premio: 2000 XP.

Ricompense: incontra Dusknoir, 20 caramelle Hoopa, 1 pezzo stella.

Come battere Boss Cliff a novembre, la migliore competizione

A novembre, Cliff ha aperto lo scontro con i Grimer. Questa è la tua squadra attuale. Attenzione soprattutto a Charizard e Tyranitar, che sono più complessi. Così abbiamo formato la squadra avversaria. Prima, Pokémon è possibile.

Primo Pokémon: Grimer.

Grimer. secondo pokemon (Elatorio): Venusaur, Crobat o Machamp.

(Elatorio): Venusaur, Crobat o Machamp. Il terzo pokemon (aleatorio): Arcanine, Charizard o Tyranitar.

Ricompensa per averlo colpito: incontro garantito con Grimer.

migliori contatori

Venusaur: Mewtwo, Deoxys da Attack, Darmanitan, Alakazam, Espeon.

Crobat: Deoxys Form Attack, Mewtwo, Darmanitan, Rampardos.

Incontro: Latios, Espeon, Moltres, Metagross, Alakazam.

Arkanine: Rambardos, Kingler, Kyogre, Excadril, Landuro.

Chargard: Terrakion, Tyrantrum, Rhyperior, Aerodactyl, Rampardos.

Tyranitar: Matchamp, Conkildor, Prillum, Lucario.

Come battere Boss Arlo a novembre, la migliore competizione

Il prossimo novembre, Arlo partirà con Gligar, che è anche il suo match a vittoria garantita. Questa è la squadra che incontreremo e gli avversari che abbiamo scelto.

Primo Pokémon: Gilgar.

Gilgar. secondo pokemon (casuale): Mawile, Cradily o Lapras.

(casuale): Mawile, Cradily o Lapras. terzo pokemon (Casuale): Forbici, Gardevoir o Snorlax.

Ricompensa per averlo colpito: incontro garantito con Gligar.

migliori contatori

Gilligar: Wavell, Glacion, Mammoswin.

Mauel: Chandler, Darmanian, Fulcarona, Moltres.

Cradily: Metagross, Lucario, Darmanitan, Machamp.

Lapras: Lucario, Rambardos, Zykrom, Dioxis Attack.

Scizor: Reshiram, Chandelure, Volcarona, Blaziken.

Conservazione: Metagross, Chandelure, Gengar, Dialga.

Snorlax: Prillum, Blazykin, Matchamp, Konkildor.

Come sconfiggere il boss Sierra a novembre, la migliore competizione

Il confronto con Sierra rende Nidoran il primo Pokémon femmina. Poi abbiamo un’interessante alternanza con Pokémon come Slowbro al secondo posto o Nidoqueen tra la terza e l’ultima opzione.

primo pokemon : Nidoran femmina.

: Nidoran femmina. secondo pokemon (Casuale): Beedrill, Vileplume o Slowbro.

(Casuale): Beedrill, Vileplume o Slowbro. terzo pokemon (casuale): Houndoom, Marowak o Nidoqueen.

Ricompensa per averla colpita: incontro garantito con una Nidoran femmina.

migliori contatori