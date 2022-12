Pokémon Scarlet e Pokémon Purple offerti al prezzo più basso storico al giorno IVA esclusa da MediaMarkt

Le puntate più recenti della serie Pokémon sono arrivate sul mercato il mese scorso, in classifica La generazione più venduta nella storia del franchising. Ebbene, poche settimane dopo che il gioco è uscito ufficialmente nei negozi, Ora possiamo trovare entrambe le consegne in vendita.

In particolare, Pokémon Scarlet e Pokémon Purple sono in vendita grazie al MediaMarkt Day senza IVA, cosa che possiamo fare Trova entrambi gli indirizzi ad un prezzo 38,83 euro, invece dei € 59,90 che rappresentano il PvP. Ciò significa che è stato raggiunto il nuovo prezzo minimo storico, Con uno sconto di 11 euro. Anche se la risposta è sì, dovremo pagare 1,99 euro per le spese di spedizione.

come abbiamo detto, Pokémon scarlatto e viola Si tratta dei titoli di ultima generazione del franchise sviluppato da Game Freak. In questa occasione i titoli si terranno nella regione della Baldia. che si basa sulla penisola ibericaqualcosa che sarà un vantaggio per tutti i fan del franchise nel nostro paese.

Inoltre, il gioco ha novità davvero interessanti. E in questa occasione ci troviamo di fronte ai primi giochi “numerati” del franchise Offre un mondo aperto assolutodove possiamo decidere dove, come e quando andare ovunque, senza dover seguire un ordine fisso.

Infine, a tutto questo dobbiamo aggiungere altri aspetti come i nuovi Pokemon inclusi in questa nona generazione, Novità giocabili come prendere forma E una delle migliori trame che il franchise abbia mai avuto.

