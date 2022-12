Orlando Fringe apre uno spazio per le arti dello spettacolo

Frangia Orlando L’organizzazione primaria della comunità artistica della città Fine e produttore Festa della Frangia Il più grande e il più longevo degli Stati Uniti, annuncia ufficialmente la sua sede per le arti dello spettacolo tutto l’anno.

Il “Spazio artistico marginale” L’apertura è prevista nel centro di Orlando l’11 gennaio 2023.

L’Orlando Fringe gestirà Fringe ArtSpace come uno sforzo per tutto l’anno, oltre a continuare a ospitare l’Orlando International Fringe Theatre Festival a maggio al Loch Haven Park e in vari luoghi intorno a Orlando.

Il Fringe ArtSpace di 9.100 piedi quadrati, situato in 54 West Church Street a Orlando, ha due spazi teatrali: un palco principale da 166 posti e una scatola nera da 40-60 posti.

La programmazione al Fringe ArtSpace sarà un mix di teatro e concerti tradizionalmente programmati, oltre a una serie in studio con eventi settimanali, mensili e pop-up come workshop, lezioni, letture, spettacoli ed esplorazioni artistiche.

Il palco principale presenterà produzioni complete di organizzazioni artistiche emergenti per le quali Fringe lavorerà e dirigerà, oltre a spettacoli e concerti itineranti.

Le esperienze di apprendimento per giovani e adulti saranno una priorità e la sede sta cercando di affrontare il problema dell’affitto di spazi a prezzi accessibili per le prove e gli spettacoli.

Fringe ArtSpace ospiterà due sedi per l’Orlando Fringe Festival dal 16 al 29 maggio 2023 e ospiterà il Winter Mini-Fest dal 12 al 15 gennaio 2023.

Fringe sta anche cercando di rivitalizzare l’arena di Church Street per aiutare a integrare le arti nel centro e fornire intrattenimento dal vivo per strada.

Fringe ArtSpace è iniziato dopo che la città di Orlando ha chiesto a Orlando Fringe di espandere il suo modello esistente sviluppando una programmazione incentrata sull’artista e creando esperienze che si basano sulla straordinaria scena artistica che esiste nella Florida centrale.

Con il generoso supporto del Center Development Board, Fringe ArtSpace si concentra sulla costruzione di una comunità dinamica e stimolante di artisti e amanti dell’arte con l’obiettivo di fornire agli artisti un ambiente sicuro per creare, sperimentare, collaborare e mostrare le loro creazioni artistiche.

La programmazione spaziale si evolve da una serie di sessioni di brainstorming in corso con artisti e membri della comunità della Florida centrale.

“Abbiamo creato la programmazione per questo spazio ascoltando le esigenze della comunità”, afferma Alauna Friskics, CEO di Orlando Fringe. “Dopo aver condotto una serie di audizioni lo scorso luglio e agosto, abbiamo raccolto questi suggerimenti e creato quella che speriamo possa essere un’esperienza teatrale unica per artisti e pubblico. Apriremo a gennaio, ci faremo un’idea del luogo e “continuiamo a cambiare e modellare il modo in cui ci inseriamo nell’edificio. Ci sono migliaia di idee sul tavolo. tavolo, quindi abbiamo molto da sperimentare. Sono molto grato alla città di Orlando e al Downtown Development Board per aver creduto in noi alla guida questa entusiasmante avventura.”

“La città di Orlando si sforza di avere forti servizi artistici e culturali nel centro di Orlando per il divertimento di tutti”, afferma il sindaco di Orlando Buddy Dyer. “Non vedo l’ora che arrivi l’Orlando Fringe nel loro nuovo spazio per spettacoli teatrali in Church Street. Fringe ha una lunga storia di supporto agli artisti in tutta Orlando e si aggiungerà alla nostra fiorente scena artistica”.