Ponteareas ospita un workshop per dare un esempio di restauro dello spazio pubblico

Il Comune di Ponteares Sarà giovedì prossimo giorno dieciE l’eroe e la scena L’ultimo workshop di questa edizione del College of Agora in DiputaciónÈ un’iniziativa di formazione che mira a fornire risorse ai quadri tecnici e politici nei consigli di governatorato al fine di ripristinare lo spazio pubblico per le persone.

In questo caso, i rappresentanti dei diversi comuni visiteranno la città di Corpus per condurre un’analisi dei lavori eseguiti sul sito, prendendo come esempio il caso locale, Impara con la specialista Paula Telles Quali sono le formule migliori per dare priorità alle persone rispetto ai veicoli.

Tra le aree che verranno analizzate ci sarà il nucleo della città che Procedure urbanistiche tattiche Oltre a lavori finiti come Plaza Mayor, Piazza Pugalal o i dintorni del mercato.

inizio Stavo per condividere come decisione Si è spento di recente il capo della polizia locale di Ponterias, Benigno Moldes. Chi stava per spiegare come difendersi e come comportarsi in pubblico. “Andare avanti con obradoiro significherà a Saluto e apprezzamento per il suo lavoro‘, sottolineano da Diputación.