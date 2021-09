Porsche apre in Italia il più grande “Experience Center” del mondo

Arturo Rivera a.

città del Messico / 15.09.2021 23:01:28

Porsche L’apertura in Italia è la sua più grande Centro Esperienze Tutto il mondo, Un concetto unico nel settore automobilistico, in cui offrono esperienze straordinarie con modelli e prodotti dell’azienda tedesca agli appassionati e ai clienti del marchio.

Nella selezione Autodromo de Franciacorta come sede di un laboratorio Unica al pianeta, risente della sua posizione strategica: è la porta d’accesso alle zone più importanti d’Italia dal punto di vista turistico ed enogastronomico; Sei al centro di un’area che ha sempre avuto un forte interesse per il patrimonio Porsche. Inoltre, grazie alla A35 Premium, l’area è facilmente collegata sia alla Germania che a Milano, Lynette e Malpensa.

Il I clienti Porsche e gli appassionati del marchio vivranno un’esperienza unica, Arriva in autodromo tramite la A35 Premi in breve tempo e in tutta sicurezza. Sono questi gli elementi chiave che l’iconico marchio automobilistico ha portato alla ribalta prima di decidere di investire oltre 28 28 milioni.

In questo senso, grazie all’autostrada diretta Brescia-Milano, gli appassionati del marchio Zuffenhausen in tutto il mondo che vogliono raggiungere questo Centro Porsche ExperienceSarete a circa mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Lynette ea meno di un’ora dal centro di Milano.

Il Centro Servizio clienti, Il Pagaia Il nuovo round sarà dedicato ai clienti, Lì possono testare auto e prendere lezioni di guida, e sono a disposizione di terzi, con un gran numero e servizi di qualità come camere compatte, ristoranti e showroom.

Questo ulteriore traguardo di Porsche conferma il ruolo chiave di Premium negli investimenti internazionali e come motore di sviluppo per l’intero panorama. Sarà situato nei pressi della Future Arena, che fornirà test sul futuro movimento elettrico ad induzione dinamica tra poche settimane”. Francesco Bottoni, Presidente di A35 Premium, ha partecipato all’evento con la moglie Elena Irma e un gruppo di ospiti di spicco.

Il più grande centro di esperienza Porsche al mondo Apre le sue porte su un territorio magnifico – La Franciacarda – esaltandone così il fascino E il potenziale per la sua crescita a livello globale. Inoltre, in questo caso, l’A35 Premiமி ribadisce l’ottimo ruolo di collegamento, veloce e sicuro tra nordovest e nordest d’Italia, che ha compreso lo sviluppo di nuove funzioni come Milano. Cordina Olimpica.

