Porsche ha aumentato le sue vendite del 18% nel primo trimestre del 2020

17 aprile 2023 | 14:45

costruttore del veicolo Porsche Ha annunciato che durante il primo trimestre del 2023, le sue vendite hanno registrato un aumento record anno su anno del 18%, grazie alle transazioni eseguite in Cina.

In tutto il mondo, l’azienda ha consegnato un totale di 80.767 veicoli Durante i primi tre mesi dell’anno, con un aumento in tutte le regioni dove le sue unità sono offerte per la vendita.

Tuttavia, il paese più distinto in termini di unità vendute è stata la Cina, a partire dall’azienda tedesca Sono riuscito a piazzare 21.365 autoChe ha rappresentato una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il gigante asiatico si è posizionato come il più grande mercato unico di Porsche Aumento della domanda dopo la pandemia.

Un buon inizio ci dà fiducia per il resto dell’anno; Allo stesso tempo, rimaniamo vigili e resilienti in quello che rimane un ambiente difficile

ha affermato Detlev von Platen, membro del comitato esecutivo per le vendite e il marketing di Porsche.

I modelli preferiti dai consumatori di auto erano I SUV Macan e Cayenne e l’iconica auto sportiva 911.

Il ritorno dei marchi premium

Porsche non è stata l’unica auto di lusso che ha aumentato le vendite all’inizio dell’anno, da allora Mercedes-Benz ha consegnato 191.000 veicoli in CinaCioè ha registrato un aumento del 3% rispetto al periodo gennaio-marzo 2022.

IL I marchi premium stanno beneficiando della ripresa della domanda in Cinail più grande mercato di beni di lusso, dopo la revoca della dura politica di blocco del COVID-19 alla fine del 2022.

Con informazioni da Reuters