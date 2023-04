Le vendite di Apple in India accelerano grazie allo slancio degli acquisti

Bloomberg-Apple Inc. (AAPL) vendite record di quasi 6 miliardi di dollari in India, Ciò rappresenta un aumento di quasi il 50% rispetto al reddito dell’anno precedente. Questa notizia evidenzia la crescente importanza del mercato indiano per il gigante tecnologico, soprattutto ora che il CEO Tim Cook ha in programma di venire nel paese per aprire i primi Apple Store nostrani. Nonostante il fatto che l’azienda preveda un calo dei suoi ricavi totali a livello mondiale, ha identificato la classe media in crescita dell’India come un’opportunità di espansione..

Il lancio del negozio online di Apple in India lo scorso anno è stato un successo. Ma l’azienda vuole accelerare la sua crescita nel Paese aprendo negozi fisici. Cook dovrebbe aprire questa settimana i primi Apple Store in India, il primo nel distretto finanziario di Mumbai e il secondo nella capitale, New Delhi. Questo passaggio è significativo perché Apple non ha mai avuto più di una piccola quota di mercato in India a causa dell’elevato costo dei suoi prodotti.

Le vendite di Apple in India sono aumentate vertiginosamente durante la pandemia, poiché i clienti hanno acquistato iPhone, iPad e MacBook per lavorare e studiare da casa. Questo slancio è stato sostenuto con l’aiuto del finanziamento e del trading di opzioni.

“Le vendite di Apple in India sono generalmente guidate da iPhone e dispositivi mobili, ma negli ultimi due anni anche il business dei MacBook ha iniziato a guadagnare slancio”, afferma Navkendar Singh, analista di IDC. “Possiamo aspettarci che Apple spinga al massimo i suoi strumenti di vendita e marketing per continuare il rimbalzo delle vendite”.

Tim CookCEO di Apple(Bloomberg/Caitlin O’Hara)

Tuttavia, la sua base è piccola – solo il 4% dei 700 milioni di utenti di smartphone in India possiede iPhone – con il secondo mercato di telefonia mobile al mondo guidato da marchi locali più economici e produttori cinesi e sudcoreani. Tuttavia, l’azienda con sede a Cupertino, in California, si è classificata al primo posto nelle vendite unitarie di dispositivi superiori a $ 365 l’anno scorso, secondo uno studio di Counterpoint.

Gli Apple Store sono importanti punti vendita e vetrine per le aziende più importanti del mondo e spesso diventano anche luoghi turistici. Inoltre, i nuovi negozi in India fungeranno anche da centri di assistenza, un potenziale punto vendita che faciliterà resi e riparazioni dei prodotti.

La società non specifica le entrate dall’India nei suoi conti economici, ma è tenuta a riferire alle autorità locali le sue vendite annuali nel paese. A marzo 2022, ha un fatturato di 333,8 miliardi di rupie ($ 4,1 miliardi).

Sebbene questo sia meno del 2% delle entrate globali di Apple, l’importanza del mercato sta aumentando e l’azienda sta anche espandendo la produzione nazionale.. L’anno scorso Apple ha raddoppiato la sua produzione di iPhone in India a oltre 7 miliardi di dollari, come parte di uno sforzo per ridurre la sua dipendenza dalla Cina in un momento di accresciute tensioni tra Washington e Pechino.

Spingere Cook in India significa anche affrontare rischi come tariffe di importazione elevate, che incidono sui prezzi al dettaglio e sulla domanda, dagli ingredienti ai prodotti finiti. Il paese è noto anche per gli improvvisi cambiamenti di norme e regolamenti, che possono esporre le imprese a costi imprevisti. Tuttavia, il potenziale di crescita del mercato rende difficile ignorarlo.

“L’India è un mercato molto interessante per noi e uno dei nostri obiettivi principali”, ha dichiarato Cook durante una teleconferenza sugli utili a febbraio. “Puntiamo molto sul mercato”.

Leggi di più su Bloomberg.com