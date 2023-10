Anche i pattini da diavolo elettrici possono essere a rischio di incendio; L’allerta è stata diramata dopo la morte di due persone

GIOVEDI 26 ottobre 2023 (HealthDay News) – Anche gli scooter elettrici rischiano di prendere fuoco e le persone dovrebbero smettere di usarli, ha avvertito lunedì la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti. Il nome Zooz è venduto esclusivamente nei negozi Toos Urban Ride a New York e online sul sito Toos. Recentemente, due persone sono morte in un incendio in un appartamento che i vigili del fuoco locali hanno determinato essere stato causato da una batteria agli ioni di litio da 60 volt in un Toos Elite. La Consumer Product Safety Commission ha dichiarato in un comunicato stampa che una delle vittime dell’incendio avvenuto il 10 aprile a New York City aveva 7 anni. Lo scooter che ha causato l’incendio era collegato a un caricabatterie da 48 volt venduto anche da Toos e il CPSC ha affermato che lo scooter non era stato certificato da un laboratorio certificato UL. UL Solutions ha emesso un avviso pubblico relativo a questi caricabatterie da 48 V perché portano una certificazione UL non autorizzata. I consumatori dovrebbero smettere di usare gli scooter, indipendentemente dal caricabatterie utilizzato. Toos Urban Ride ha rifiutato di richiamare gli scooter da quelli che la Consumer Product Safety Commission (CPSC) ha definito il diavolo del mercato. La società ha affermato di non essere d’accordo con l’avvertimento del comitato, sottolineando che per caricare lo scooter è stato utilizzato un caricabatterie con voltaggio errato, 48 volt invece di 60 volt. Toos afferma che lo staff tecnico del CPSC ha valutato il caricabatterie Toos da 60 volt. Scooter e “nel campione ideale non sono stati individuati difetti evidenti”. La società ha anche affermato di essersi offerta di condurre controlli di sicurezza gratuiti sugli scooter per verificare la tensione della batteria, ispezionare il cablaggio del dispositivo, verificare eventuali danni fisici o causati dall’acqua ed effettuare le riparazioni necessarie, ma la Consumer Product Safety Commission (CPSC) ha rifiutato l’offerta. La Consumer Product Safety Commission (CPSC) ha affermato che le persone dovrebbero utilizzare solo i caricabatterie forniti con i prodotti e dovrebbero essere sempre presenti durante la ricarica degli articoli. Non caricare mai le batterie di questi prodotti mentre dormi, avverte la Consumer Product Safety Commission (CPSC). Ultimo ma non meno importante, non gettare mai le batterie al litio nella spazzatura o nel riciclaggio generale. Portalo al centro di riciclaggio delle batterie locale o al centro di raccolta di rifiuti pericolosi. Segnalare al CPSC gli incidenti che coinvolgono Devil’s Skates o Toos Chargers o qualsiasi infortunio correlato al prodotto. Maggiori informazioni L’American Academy of Pediatrics ha maggiori informazioni sulla sicurezza e sugli scooter elettrici. Fonte: Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, comunicato stampa, 23 ottobre 2023.