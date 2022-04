Premiere su HBO Spagna aprile 2022: The News

Spaccature nel mezzo della Los Angeles urbana che ti portano letteralmente in un altro mondo, giornalisti che approfondiscono la criminalità organizzata a Tokyo… Aprile arriva su HBO Max pieno di sorprese, ed è tutto ciò che la piattaforma di streaming di Warner ha da offrire.

Catalogo della nuova serie in Spagna

‘sporco’

Questa serie della NBC è uno dei grandi eventi della stagione per quanto riguarda la televisione fantasy. Racconta come un’enorme tomba si apra misteriosamente a Los Angeles, separando la famiglia in due metà: una parte rimane in superficie e l’altra cade in un inspiegabile mondo primordiale, in una combinazione unica di “Lost”, “Journey to the Center of la Terra” e un film catastrofico.

“Vizio di Tokyo”

Ansel Elgort e il famoso attore Ken Watanabe guidano il cast che il regista Michael Mann stava aspettando nello show più ambizioso della TV. Il regista di “Heat” qui racconta la storia di un giornalista americano di stanza a Tokyo e di come inizia a indagare sui colpi di scena della criminalità organizzata nella capitale, controllata da un killer pericoloso e senza scrupoli.

Tutte le serie in aprile

Catalogo di nuovi film e documentari in Spagna

“Tenite”

L’ultimo film di Christopher Nolan ha scatenato le opinioni di tutti i gusti: c’era chi lo chiamava una sciocchezza delirante, e chi in esso vedeva una continuazione dell’audacia visiva e tematica di film precedenti come “The Beginning”. Ad ogni modo, vale la pena dare un’occhiata a questo film di caper con episodi in tempo… e grattati di nuovo la testa Di fronte alla sua complessità narrativa e visiva.

Tutti i film e i documentari ad aprile