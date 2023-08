L’impatto della produzione a catena sulla vendita delle ville di Hollywood

Possibile che gli attori più famosi del mondo vedano le loro carriere condizionate dalla crisi immobiliare negli Stati Uniti? Sembra che questa situazione sia diventata una realtà, almeno in Angelila seconda città più importante del paese nordamericano e sede di molti dei più noti produttori di film e serie sul mercato.

Ciò è dovuto principalmente a Alti tassi di interesse E Nuova imposta sulle vendite di case di lusso In settori esclusivi della città della California, che ha attirato l’attenzione degli agenti immobiliari.

come ha detto Linea Bloomberg Mario Umansky, attore nella serie Netflix “Buying Beverly Hills” e CEO di The Agency, una società immobiliareNonostante il fatturato dell’azienda sia superiore all’attuale media di mercato, ha registrato un calo del 25%.

In questo è d’accordo Jason Oppenheim, presidente di The Oppenheim Group e protagonista di due serie sulla piattaforma di streaming (“Selling Sunset” e “Selling the OC”). Ha confermato agli stessi mezzi di comunicazione che le aspettative per il resto dell’anno indicano un calo delle vendite di case.

situazione fiscale e aziendale

La città di Los Angeles ha recentemente imposto a Imposta del 4% sui valori delle case superiori a $ 5 milioni e del 5,5% per quelli superiori a $ 10 milioni.

Questo denaro è come detto Linea Bloomberg, Ha lo scopo di finanziare alloggi a prezzi accessibili nello stato.

Secondo la società di intermediazione Compass, nella città di Los Angeles, le vendite di case per un valore superiore a 10 milioni di dollari sono diminuite del 44% alla fine della prima metà dell’anno. Inoltre, il volume complessivo del concept è diminuito del 40%.

Tuttavia, la città è ancora in cima alla lista delle città per vendite di case per un valore superiore a $ 10 milioni, Con 160 immobili negoziati nei primi sei mesi del 2023Secondo la linea Bloomberg.

Gli attori scioperano a Hollywood EFE

Influenzare le serie TV e le trasmissioni

Ironia della sorte, anche se gli attori e le attrici di Hollywood sono in sciopero, i reality show sembrano non avere problemi a rimanere fermi e persino a vedere le loro prospettive a breve o medio termine con occhi migliori.

“Evidenziamo le difficoltà e la parte molto reale di cosa vuol dire eseguire una transazione. Non è stato sempre facile“, Egli ha detto Alexia Umansky, la figlia di Mauricio Umansky, lo ha citato Linea Bloomberg.



Gli agenti televisivi riferiscono che gli immobili sono diventati più popolari con i programmi, ampliando le opportunità di vendita a nuovi clienti. Secondo le informazioni di California Association of Realtors, il numero di case di fascia alta in vendita è diminuito del 29% all’anno.

Tuttavia, molti altri agenti immobiliari non hanno visto lo spettacolo immobiliare nella serie TV con gli stessi occhi. l’attore Branden Williamsche ha acquistato e venduto immobili con altre celebrità, lo ha confermato a Bloomberg Línea I loro clienti danno la priorità alla privacy quando vendono case, prodotti che non favoriscono.

“Non abbiamo tempo per fingere. Siamo troppo occupati per fare veri affari.“, Egli ha detto.

bagaglio

* Con informazioni in linea da Bloomberg