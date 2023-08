Wendy Guevara ha attaccato i programmi peruviani per aver elogiato Nicola Porcilla: “L’hanno calpestato prima”.

Wendy Guevara ha attaccato i programmi peruviani per aver elogiato Nicola Porcilla. Instagram / @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara E Nicola Porsella Hanno dimostrato che dopo aver lasciato “casa famosa‘, la loro amicizia è rimasta intatta. Durante una diretta su Instagram si è scagliato contro l’influencer messicana programmi tv Dal Perù per aver elogiato con eleganza il modello, diversi anni fa fu criticato per gli scandali di cui fu protagonista all’epoca.

Come noto, l’ex concorrente dell’È guerra“A Lima dopo il bagno è popolare nel territorio messicano. Finora non ha rilasciato interviste a nessun mezzo televisivo e ha parlato solo con le telecamere”Amore e fuocoPerché lo spazio lo aspettava alla periferia dell’aeroporto Jorge Chavez.

“Grazie perché so che lo sei (“Amore e fuoco‘) Mi stavano sostenendo, non pensavo che mi stessero sostenendo in Perù. So che è uno dei pochi media che non si è unito al carrozzone”, dice ora.Fidanzato del Messicospiegando di essere a conoscenza dell’esistenza di programmi televisivi che gli ricordano il suo successo.

Nicola Porcilla ha vinto il secondo posto a La Casa de los Famosos, in Messico. (VIX)

sui loro social network, Wendy Guevara Lo disse ai suoi seguaci messicani e da altre parti del mondo Nicola Porsella È in Perù e sicuramente molti canali televisivi lo stanno invitando ai loro programmi in modo che possa parlare del suo tempo in ‘casa famosa“.

Nico in Perù. In questo momento in tv tutti gli stanno leccando le natiche perché prima non lo volevano e adesso dicono “Nico, dai, le porte sono aperte”, dopo averlo preso in giro. Le stazioni televisive là fuori lo odiavano e lo calpestavano per rimanere al top. Ora lo vogliono davvero ”, ha esasperato nel suo show.

La messicana Wendy Guevara ha criticato i programmi televisivi peruviani ora congratulandosi con Nicola Purcellal per il suo successo. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

di conseguenza, Wendy Guevara Ha notato che ha raccomandato all’ex ragazzo della realtà di accettare tutti gli inviti, perché “il tatto non toglie il coraggio”. Gli ho detto di andare a schiaffeggiarlo con un guanto bianco: “Hai parlato male di me, ma ti chiedo scusa perché non sapevi che persona buona e forte fossi”.

A volte giudichiamo una persona senza nemmeno saperlo, solo da uno schermo o da un cellulare, o da quello che dicono gli altri. È come, “Stiamo attaccando così e così, quindi lo attaccheremo”. Non sappiamo come sono le persone di persona”, ha concluso il vincitore.casa famosanel suo pensiero.

Nicola Porsella faceva parte diÈ guerraPer diversi anni, essendo uno dei personaggi principali. Tuttavia, lui stesso ha affermato che il reality show della competizione lo ha rifiutato nel modo più freddo quando è stato coinvolto nello scandalo “La Fiesta del Terror”.

“Non mi hanno nemmeno stretto la mano per andarmene. 8 anni dopo mi hanno mandato un messaggio dicendo: ‘Nicola, questo è il tuo assegno, grazie’. E me lo ha mandato un commercialista, non è stato un affare semplice”, ha detto. ricorda sul podcast Com FM.

Nicola Porcella ha ricevuto un caloroso benvenuto dai suoi ex co-protagonisti di This Is War. (Composizione di Infobae Perù)

È interessante notare che, dopo essere arrivato secondo nel ‘casa famosaMolti dei suoi ex colleghi si sono congratulati con lui e gli hanno aperto le porte per visitare il sito.Elettroencefalogramma“.

“Sono suo amico e so che è nato per questo. È bello, talentuoso e divertente, ed è stato in grado di comunicarlo. Era lui in quel momento, e ora il Messico lo ama. Sono così felice, io Voglio andare a trovarlo, godermi il successo di Nicola lì, non vedo l’ora di condividere di nuovo questo gruppo con lui”. Raffaele Cardozouno dei migliori amici del Perù.

Altri partecipanti, ad es Facundo GonzálezE Rosangela Espinosa E Karen DiegoAugura a Nicola il meglio in questa nuova fase della sua vita.