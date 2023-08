Presentazione del libro “Milton and the Pirates. An Essay on Kanev’s Masterpiece”, di Keiko Saez de Adana

Durante lo spettacolo, l’autore sarà accompagnato da Lixus, promotore e critico di fumetti, e Eduardo Martínez Pena, promotore e saggista di fumetti.

25 milioni di lettori seguivano quotidianamente con entusiasmo le avventure dei personaggi di Milton Caniff e sentivano che attraverso Terry e i pirati sapevano cosa stava succedendo in Cina.

In “Milton and the Pirates. An Essay on Caniff’s Masterpiece”, mostra l’intero processo che ha portato alla trasformazione di questa striscia da una semplice serie di avventure tra le tante pubblicate sui giornali in un resoconto storico della guerra, in primo luogo la lotta tra i cinesi e i giapponesi, e poi, più tardi, dal fronte del Pacifico nella seconda guerra mondiale. Uno studio sulle ripercussioni di una delle opere più importanti della nona arte attraverso il materiale conservato dall’archivio dell’autore.

Francisco Saez de Adana È professore all’Università di Alcala e direttore della cattedra ECC-UAH in ricerca e cultura del fumetto. Ha pubblicato La storia dei fumetti nordamericani e Milton and the Pirates. Un articolo sul capolavoro di Kaniff”, oltre a numerosi capitoli di libri e articoli su riviste nazionali e internazionali. Ha curato tre numeri di “Tibosphera”, rivista di cui è membro del comitato di redazione e dal 2020 parte della direzione. di “CuCo”. Comic Books”. È inoltre membro del comitato editoriale di Studi su Fumetti e Sequenziale e del comitato consultivo di Neuroptica. È anche traduttore per le edizioni spagnole di Polly and Company, Lil’ Abner e Gasoline Alley pubblicate dalle Edizioni Diabolo. e caporedattore delle edizioni Marmotias, casa editrice dedicata agli studi teorici sui fumetti.