“Il potere dell’amicizia”: l’esperienza immersiva Disney che si può vivere solo per pochi giorni a Madrid | Gallerie | universo dell’intrattenimento

Se c’è qualcuno che sa come creare grandi storie, in cui l’amicizia è uno dei protagonisti principali, quello è la Disney, che festeggia 100 anni di intrattenimento e fa divertire il mondo intero e ora lo festeggia alla grande. Questo è un evento ideale per tutti i fan dei famosi personaggi Disney, poiché potrai goderti un’incredibile corsa piena di colori e tanta magia.

Presta attenzione, perché Il potere dell’amicizia, potrà essere visitato solo da giovedì 14 a domenica 24 settembre, quindi mancano solo pochi giorni per far parte di questa esperienza che ha attraversato altre grandi capitali come Londra, Berlino o Parigi. Questo evento si svolgerà presso l’Espacio Ibercaja Delicias ed è consigliato a persone di età superiore ai 18 anni. Se non vuoi perderti questa grande avventura, che sarà disponibile per un periodo limitato, ti invitiamo a conoscere meglio l’esperienza, in questo articolo potrai Acquista i biglietti per Il potere dell’amicizia in modo semplice e sicuro.

Cosa guarderai? 100 anni di famosi personaggi Disney

È un suggestivo viaggio multisensoriale che celebra e commemora 100 anni di personaggi Disney rimasti nel cuore di tutto il mondo. Un tour di quattro stanze a tema, dove potrete vedere un inno alle storie di questi personaggi attraverso luci, sagome e tanto colore. A sua volta, questa mostra rende omaggio a uno dei valori più importanti racchiusi in ciascuna di queste avventure: l’amicizia, lasciando il posto a un evento meraviglioso per incontrarsi e divertirsi con i propri cari.

Un fatto importante da tenere a mente è che si tratta di un piano interattivo, il che significa che non solo potrai guardarlo ma anche prendere parte a questa meravigliosa celebrazione. Con un codice QR disposto in ogni stanza immersiva, i visitatori potranno scansionarlo e immergersi nel mondo della realtà aumentata, potendo così incarnare i propri personaggi preferiti. Insomma, sarà un’esperienza perfetta da vivere con gli amici e portare a casa bellissimi ricordi.

La mostra, come accennato, si compone di quattro sale tematiche:

Giardino misterioso: Un viaggio emozionante in cui potrai ammirare meravigliose farfalle e fiori, piante di mummeria e le famose carte soldatini della Regina di Cuori. È un labirinto divertente, denso, vivace e innevato che dovrai attraversare.



Baia dell’Ohana: Ci stiamo ancora godendo le giornate estive, quindi questa camera a tema rappresenta il meglio della spiaggia delle Hawaii con i suoi suoni e odori caratteristici. Uno spazio ideale per gli amanti dello sport, dove sarà possibile rivivere i ricordi di Lilo sperimentando il surf nel miglior stile Disney.



Oasi musicale: Dopo aver sguazzato sulla spiaggia con Lilo e Stitch, è ora di divertirsi come bambini sull’altalena musicale Hakuna Matata.



Inverso: Se parliamo di uno dei personaggi Disney più amati, non possiamo tralasciare Topolino. In questa stanza i visitatori potranno godere di uno spazio incentrato interamente su Topolino e i suoi amici.



Acquista i biglietti per il potere dell’amicizia

La data di questo grande tour si avvicina e rimarranno solo pochi giorni per goderselo, dal 14 al 24 settembre 2023 all’Espacio Ibercaja Delicias di Madrid. Il potere dell’amicizia Puoi vedere ogni giorno che l’esperienza dura dalle 12 alle 21 ore (i biglietti sono ogni 15 minuti). I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.La visita dell’intero sito può durare dai 45 ai 60 minuti e i biglietti possono essere acquistati a partire da 20€. Vieni a goderti la magia dei personaggi Disney che festeggiano 100 anni all’insegna dell’intrattenimento e dell’intrattenimento di bambini e adulti di tutto il mondo.

