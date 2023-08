Blue Beetle mette fine al regno di Barbie al botteghino

Il successo di Barbie è fuori dubbio. Il film diretto da Greta Gerwig sta per diventare il più famoso biglietteria anno, superando Super Mario Bros.: The Movie, con il predominio dei cinema che ha impedito a Christopher Nolan Oppenheimer di raggiungere il primo posto, nonostante l’enorme successo anche del film. Doveva passare un mese dalla sua prima perché qualsiasi film potesse accadere Barbie ha conquistato il primo posto al botteghinoe il regista era il nuovo Blue Beetle dei DC Studios.

Inizialmente, Blue Beetle era stato concepito come un film che sarebbe stato rilasciato direttamente sulle piattaforme di streaming, uno degli ultimi lavori della DC prima che l’universo fosse riavviato da James Gunn e Peter Safran. Infine, è stato portato nei cinema e dovrebbe incassare 25 milioni di dollari nella prima settimana negli Stati Uniti, mentre Barbie incasserà circa 20 milioni di dollari nella quinta settimana dall’uscita.

Blue Ladybug, uno strano supereroe

Le prime recensioni di Blue Beetle sono molto positive, con affermazioni anche forti come “Blue Beetle è il mio film preferito dopo Nolan DC”.

Barbie e Oppenheimer, l’adorabile premiere estiva ha coinciso con la loro premiere. Il film basato sulla bambola Mattel domenica raggiungerà i 566 milioni di dollari nella sua collezione negli Stati Uniti, molto vicino ai 574 milioni di dollari guadagnati da Super Mario Bros.: The Movie. Globalmente è arrivato $ 1,2 miliardiSebbene Oppenheimer non sia molto indietro, il film di Christopher Nolan è entrato nella storia come il film di maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti che non ha mai raggiunto il primo posto al botteghino.