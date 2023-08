Ron Cephas, attore di ‘This is Us’, a 66 anni | Los 40

Un duro colpo per il mondo dell’interpretazione americana. Questa domenica la triste notizia lo sapeva Ron Cefa Jonesnoto per il suo ruolo di William H. Hill nella popolare serie Questi siamo noi Morì all’età di 66 anni. A confermarlo con un comunicato alla rivista è stato il rappresentante del nonno dell’amato romanziere la gente.

Da qualche tempo, l’attore che interpretava William Hill Soffriva di una malattia polmonare che avrebbe potuto essere la causa della sua morteCome ha spiegato il suo manager: “Nel corso della sua carriera, chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo ha sentito il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore”.

“Ha iniziato la sua carriera al Nuyorican Poets Cafe e il suo amore per il teatro è stato presente per tutta la sua carriera, inclusa la sua recente nomination per un Tony e un Drama Desk Award per il suo ruolo in Clyde’s on Broadway”, ha aggiunto, dal profondo del affetto. Mio caro. “La bellezza interiore e lo spirito di Ron sono stati messi in mostra per un vasto pubblico grazie alla sua interpretazione in This Is Us, che ha vinto numerosi Emmy Awards. Gli è sopravvissuta sua figlia, Jasmine Cephas Jones”, ha concluso il testo emotivo che annunciava la sua morte.

Dopo la diffusione della notizia, non è stato solo lo stesso rappresentante dell’attore a voler salutare pubblicamente Ron Cephas, ma anche Anche altri personaggi pubblici piansero la sua perdita. Come Sterling K marrone, Il cui figlio era nella fiction: “Una delle persone più meravigliose che il mondo abbia mai conosciuto non è più con noi. Ron Cephas Jones è morto e il mondo è diventato un po’ meno intelligente”, ha scritto, insieme ad alcune foto del famoso serie. .

carriera di successo

Ron Cephas Jones è sempre stato un punto di riferimento nel settore della recitazione. Se può vantarsi di qualcosa, è una carriera misurata in successi. il tuo turno Questi siamo noi È stato decisivo nella sua carriera In tal modo, ha cementato il suo regno cinematografico e lo ha portato a ricevere vari premi. Ha vinto due Emmy Awards per il suo ruolo popolare nella serie, a cui ha aggiunto un totale di quattro nomination.

Tuttavia, il suo percorso nel mondo della recitazione non lo ha portato solo ad essere conosciuto per il suo ruolo nei drammi americani. Ha inoltre partecipato ad altri importanti progetti come L.aw & Order: criminalità organizzata e cose migliori, Luke Cage E Sto cercando l’Alaska.