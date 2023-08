La commedia femminile più apprezzata dell’anno

Il 21 luglio è stato presentato in anteprima Barbie Dopo molti mesi di attesa e con grandi aspettative. Un mese dopo la premiere, si può già dire: È il film dell’anno. Diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, il film è tutto ciò che ci aspettavamo e anche di più.

Un’ode femminista con grandi performance e grandi costumi, adatta a tutti i tipi di pubblico. Perché Qui sta il successo del film: Gerwig riesce a lanciare un messaggio prezioso nelle due ore in cui scorre il film, introducendoci nel famoso mondo rosa della bambola, attraverso una storia che ci fa piangere e ridere in egual misura.

Il film dai numeri

Barbie ponendosi come film di maggior incasso Nei cinema di tutto il mondo arriva Registra i numeri spettatori e un totale economico globale di oltre $ 1.000 milioni.

Di quel numero, quasi la metà, $ 459,3 milioni, proviene solo dagli Stati Uniti, secondo i dati di B.Ufficio Toro Mojo, un sito specializzato che aggrega gli incassi al botteghino dei film. Nel suo primo fine settimana di uscita, il film ha incassato oltre 162,022 milioni di dollari negli Stati Uniti ed è stato proiettato in 4.243 sale in tutto il paese.

In Spagnail film sulla bambola più famosa di Mattel è stato anche un successo al botteghino, essendo Il titolo più visto nei cinema in tutto il paese dalla prima, secondo i dati del Ministero della Cultura e dello Sport.

Primo fine settimana di uscita: Barbie è stata proiettata in 385 sale cinematografiche spagnole, con un incasso totale di 5.150.971 euro.

Il secondo fine settimana nei cinema: la commedia femminista è stata proiettata in 424 stabilimenti in tutto il Paese ed è riuscita a incassare 3.629.001 euro.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Culture, il 3 agosto Barbie avrebbe raccolto un totale di 16.737.487 euro dalla sua prima sugli schermi spagnoli fino al 30 luglio e sarebbe stata apprezzata da oltre 2,5 milioni di telespettatori spagnoli.

Barbie È già il secondo film più visto del 2023, molto indietro super mario bros: il film, E storicamente, in sole tre settimane sono riuscito a entrare I 50 film più visti nelle sale di tutti i tempi, Si colloca al 45° posto, in questa lista ci sono grandi successi cinematografici come la storia di Harry Potter, Star Wars o Avatar.

Ma non solo il film ha battuto molti record, il suo regista, Greta Gerwig è diventata la prima regista donna di ricavi superiori a 1.000 milioni di euro in un film a singola regia, secondo il New York Times.

Strategia di mercato

Sebbene il film abbia tutto per avere successo: regia, sceneggiatura, attori, ecc., gran parte del suo successo dovrebbe essere ringraziato. Incredibile strategia di marketing. Le aspettative sono aumentate dall’inizio delle riprese, ma il loro processo promozionale è uno dei migliori finora.

Ci sono riusciti Il rosa diventerà il colore dell’estate E che ha inondato l’industria della moda: sia sulle passerelle che non solo basso costo. E non solo, andare a vedere il film si è rivelata un’esperienza straordinaria.

Le sale erano piene di gente, non solo vestita di rosa, ma anche vestita da personaggi, creando un senso di comunità tra gli spettatori e molta complicità.

Per non parlare dell’incredibile lavoro di Margot Robbie agli eventi promozionali, mentre si vestiva e imitava il look iconico della bambola, dimostrando di essere l’attrice perfetta per il revival di Barbie.

Critiche e polemiche

Ma come tutti i film di successo Non è stato risparmiato da varie polemiche. Alcuni critici l’hanno accusata di essere antifemminista perché ritengono che “il messaggio che stanno promuovendo sia quello di A Distinta femminista bianca“.

Al contrario, hanno anche accusato il manager di promuovere un messaggio di odio per gli uomini a causa di “il cartone animato” cosa fa Personaggio Kane.

era il film Vietato in Vietnam A causa di una scena che mostra una mappa che mostra le rivendicazioni territoriali controverse della Cina nel Mar Cinese Meridionale. In Kuwait, è stato vietato anche per promuovere “idee e credenze estranee alla società e all’ordine pubblico kuwaitiani”, secondo Lafi Al-Subaie, sottosegretario del Ministero della stampa e della pubblicazione del paese (secondo il New York Times).

dentro LibanoIl ministro della Cultura Mohamed Mortada ha provveduto a vietarlo Barbieaffermando che il film è stato trovato per “promuovere l’omosessualità e il transgenderismo”, e in Algeria È stato censurato tre settimane dopo il suo rilascio sulla base del fatto che “promuove l’omosessualità e altre perversioni occidentali”.

Non sarebbe davvero un bel film se non generasse discussioni e critiche, e sicuramente lo è Barbie Lo ha raggiunto. Dovremo aspettare e vedere quali successi il film continua a raccogliere, per ora, Il 5 settembre uscirà su tutte le piattaforme digitali ufficiali. Non vediamo l’ora di rivederla.