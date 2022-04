Harrison Ford sarà il protagonista di Shrinking su Apple TV+

Nonostante abbia iniziato la sua carriera in diverse serie TV, come Ironside, Mod Squad e Gunsmoke, Harrison Ford Non ho mai avuto un ruolo da protagonista sul piccolo schermo… fino ad ora.

L’attore 79enne ha firmato al fianco della star Jason Segel nella serie comica di 10 episodi Shrinking, in esclusiva per Apple TV+. Questo spettacolo è stato scritto e prodotto da Siegel, dal co-creatore Ted Lasso, Bill Lawrence e dall’attore/scrittore Brett Goldstein.

Shrinking, secondo il riassunto ufficiale, “segue un terapeuta in lutto (Segel) che inizia a infrangere le regole e dice ai suoi clienti esattamente cosa ha in mente. Ignorando la sua formazione e la sua morale, apporta enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone, compreso il suo possedere.”

Ford, che si unirà dopo lunghe trattative, secondo diversointerpreterà il dottor Phil Rhodes, “uno psichiatra operaio che è ‘realistico, acuto e potente’ ma con un fascino duraturo”.

“Phil è un pioniere della terapia cognitivo comportamentale e ha costruito negli anni una pratica di successo, che condivide con due dei suoi giovani soggetti, Jamie e Gabe. Recentemente gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, costringendolo a uscire dalla sua zona di comfort mentre si occupa di amici e familiari curiosi.”

Ford, che è stato uno dei suoi ultimi film il richiamo della naturaE il Sta lavorando al quinto capitolo della saga di Indiana Jones, diretto da James Mangold.