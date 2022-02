Prezzo del petrolio vicino al massimo prima dell’OPEC + decisione sulla produzione

Bloomberg – Il petrolio si è stabilizzato mentre gli investitori attendono una riunione dell’OPEC e dei suoi alleati questa settimana per decidere quanta produzione aggiungerà il gruppo, mentre Exxon Mobile Corporation. (XOM) Ha detto che prevede di aumentare la produzione nel bacino del Permiano del 25% quest’anno.

futuro Martedì il West Texas Intermediate (WTI) ha chiuso sopra gli 88 dollari al barile. La maggior parte degli analisti Ci aspettiamo che l’OPEC+ mantenga modesti incrementi dell’offertaMa Goldman Sachs Group Inc. (P) unHa avvertito che il recente aumento dei prezzi potrebbe significare che il gruppo consegnerà più del previsto. Anche gli operatori Guardando il freddo che colpisce il Texas questa settimana E che potrebbe congelare le aree di produzione di petrolio e gas naturale, il che potrebbe causare un altro shock di approvvigionamento.

Il recente aumento del greggio è stato Sostenuto da un mercato globale inasprimento e da preoccupazioni geopolitiche sull’UcrainaNonostante il fatto che la Russia abbia negato i suoi piani per attaccare il suo vicino.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e i suoi alleati discuteranno probabilmente degli indicatori della domanda e del rischio di un’escalation della crisi tra Russia e Ucraina quando si incontreranno mercoledì. Il gruppo dovrebbe certificare un altro aumento di 400.000 barili al giorno per marzo, anche se negli ultimi mesi ci sono stati segnali che l’alleanza non ha pienamente raggiunto il suo obiettivo di produzione.

Intanto martedì Exxon ha affermato che aumenterà la spesa per nuovi pozzi petroliferi e altri progetti Dopo aver ottenuto i maggiori guadagni in quasi otto anni.

Ed Moya, capo analista di mercato per le Americhe presso Oanda, ha affermato che il rapporto Exxon ha segnato un punto di svolta per l’azienda e un indicatore di cambiamento nel settore. “Il tetto dei prezzi del petrolio in futuro sarà molto più basso, mentre i giganti del petrolio trarranno vantaggio da questi prezzi più alti”.

Il clima invernale diretto finora verso il Texas sembra improbabile che porti a una ripetizione dello scatto di freddo dello scorso febbraio. Ciò ha causato catastrofiche interruzioni di corrente e causato la morte di oltre 200 persone.

i prezzi

Il greggio West Texas Intermediate con consegna a marzo è aumentato di 5 centesimi per attestarsi a 88,20 dollari al barile

E il greggio Brent è sceso ad aprile di 10 centesimi a 89,16 dollari al barile

Il petrolio è salito alle stelle nell’ultimo anno mentre il consumo di energia continua a riprendersi dal colpo della pandemia. Ciò ha esaurito le scorte e ha supportato una struttura dei prezzi al rialzo retroattiva, con contratti a breve termine a un premio per quelli lontani. Le banche, inclusa Goldman Sachs, hanno previsto che il prezzo del greggio raggiungerà i 100 dollari al barile quest’anno.

Nonostante l’avvertimento di un’improvvisa mossa dell’OPEC+ sulla produzione, Goldman Sachs ha affermato di rimanere rialzista sul petrolio. Le azioni sono “incredibilmente strette” e, a causa della forte domanda, sono necessari prezzi molto più altiscrivono gli analisti della banca in una nota del 31 gennaio.

